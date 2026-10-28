TRANSFERT. 1m86 et 135kg : Clermont tient son poulagasse pour remplacer Régis Montagne !

Il a fait l'actualité la semaine passée en étant la grande surprise de la liste des 42 de Fabien Galthié. Avant de se blesser et de devoir renoncer.

Selon L'Équipe, Karl Sorin (23 ans, 1m86, 135kg) aurait donné son accord à Clermont jusqu'en 2030. Un joli coup pour l'ASM, qui prépare déjà l'après-Montagne.

Après Arfeuil, voilà Sorin

Il faut dire que le pilier droit rochelais possède un profil recherché. Formé à Cholet, il évoluait d'abord au poste de numéro 8 avant de remonter en première ligne.

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Une trajectoire qui rappelle aussi que le Maine-et-Loire, terre moins réputée pour son rugby, voit émerger de plus en plus de beaux potentiels.

Prêté à Soyaux-Angoulême en 2024/2025, Sorin s'est depuis fait une place à La Rochelle. Cette saison, il compte déjà 5 titularisations en 7 apparitions.

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Avant l'appel en Bleu. Une sacrée récompense pour ce champion du monde U20 en 2023, qui a certainement encore fait grimper sa cote sur le marché.

Actuellement éloigné des terrains pour 3 à 4 mois, le jeune droitier devra patienter avant de poursuivre son ascension. En devant l'un des nouveaux hommes forts du pack auvergnat dans les années à venir ?