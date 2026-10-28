TOP 14. Pourquoi le RCT devra-t-il faire attention à ses prochaines compositions d'équipe ?

Le RCT a retrouvé le sourire. Grâce à 3 victoires consécutives dont 2 en Top 14, le club varois regagne en confiance et avance, comptablement. Néanmoins, un chiffre pourrait bientôt le rappeler à l'ordre : après sept journées, Toulon est le seul club de Top 14 et de Pro D2 à ne pas respecter sa moyenne réglementaire de JIFF.

Avec 15,71 joueurs issus des filières de formation par match, contre 16 exigés, les Varois accusent un léger retard. Lors des deux dernières rencontres, cruciales pour le RCT, seuls 14 JIFF figuraient sur les feuilles de match.

Rien d'alarmant à ce stade, mais cette situation pose régulièrement problème sur la Rade. Et les précédents doivent inciter le staff varois à la vigilance.

Au souvenir de 2023 et 2025

En 2023 comme en 2025, Toulon avait dû empiler les JIFF lors des dernières journées pour rentrer dans les clous. Sans pouvoir défendre pleinement ses chances de qualification, au risque d'être sanctionné pour la saison d'après.

Très vite, Toulon va donc devoir se régulariser afin d'avoir cette contrainte en moins à gérer. Tout le contraire de Toulouse et Bordeaux-Bègles, particulièrement tranquilles sur la question. Avec 19 JIFF de moyenne par rencontre, les deux cadors disposent déjà d'une belle marge de manœuvre après 7 journées.

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Montpellier est également dans les clous, mais de justesse, avec 16,14 JIFF par match. De quoi rappeler que la gestion de cet indicateur reste un véritable casse-tête pour les staffs.

Enfin, le promu Vannes affiche une moyenne de 13,43 JIFF, inférieure à celle de Toulon. Mais les Bretons bénéficient d'un seuil spécifique fixé à 13 du fait de leur promotion cette saison. Pour l'heure, le RCT reste donc bien le mauvais élève du rugby professionnel français sur ce point. Avec tout ce que cela comporte.