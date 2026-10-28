TRANSFERT. Champion de France avec le Stade Toulousain, ce Français s'engage aux Crusaders pour l'expérience de sa vie

Il avait quitté le rugby français pour retrouver le plaisir de jouer. Un an et demi plus tard, Clément Castets s'offre une opportunité exceptionnelle : à 30 ans, l'ancien pilier du Stade Toulousain rejoint les mythiques Crusaders !

Double champion de France avec Toulouse en 2019 et 2021, le gaucher avait tourné le dos au Top 14 en 2025, après son passage au Stade Français. Direction la Nouvelle-Zélande, pour se ressourcer et tenter l'aventure à l'autre bout du monde.

Une première saison tronquée

Mais ses débuts dans le championnat des provinces furent contrariés. Une blessure à l'épaule l'avait privé de toute compétition avec Manawatu en 2025.

Cette saison, Castets a retrouvé des couleurs avec Hawke's Bay. Titulaire régulier, il a disputé dix rencontres, dont un quart de finale, démontrant notamment sa rudesse en défense et sa science de la mêlée.

36 points de suture, MMA et Vincent Van Gogh : la folle anecdote de ce pilier de 130kg

Les Crusaders, ce rêve !

Des qualités qui ont tapé dans l'œil des Crusaders : La franchise de de l'île du sud l'a engagé pour 2027 comme joker médical du All Black Tamaiti Williams, toujours convalescent après une grave infection au dos.

Pour Castets, c'est l'occasion de découvrir le Super Rugby Pacific sous les couleurs de la mythique franchise basée à Christchurch, celle de Richie McCaw et Dan Carter. Qui compte toujours des figures actuelles comme les All Blacks Will Jordan, Leicester Fainga'anuku ou Scott Barrett. Une institution souvent considérée comme le Stade Toulousain de l'hémisphère Sud !

Le pilier gauche, qui rêvait de Super Rugby, touche désormais son objectif du doigt. Il serait d'ailleurs le premier français à jouer pour la franchise rouge et noir.