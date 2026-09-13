13 essais en deux matchs : la Section Paloise frappe très fort d’entrée et confirme qu’elle veut encore jouer les trouble-fêtes en Top 14

Sensation de la dernière saison de Top 14, la Section Paloise n’a pas envie de devenir la déception de celle qui vient de se lancer. Alors, pour se mettre dans les meilleures dispositions, les hommes de Sébastien Piqueronies sont entrés dans le bain rapidement, avec l’efficacité brutale d’un seau d'eau glacée lancé au réveil. Après deux journées, l’équipe béarnaise compte 13 essais inscrits et presque 100 points plantés à leurs adversaires, avec deux succès de rang.Marta, Grondona... La Section de la confirmation ? Le XV probable pour Pau en 2026/2027
Le Hameau sourit à la Section
Ce samedi 12 septembre, pour la deuxième journée du Top 14, la Section Paloise a étrillé l’Aviron Bayonnais pour un choc départemental toujours attendu. Après 80 minutes de jeu, les Béarnais ont planté pas moins de 10 essais dans l’en-but des Basques, qui ne savaient plus comment stopper les assauts offensifs de leurs voisins. Entre les ballets des trois-quarts et la domination du pack, le peuple vert et blanc n’a pas eu à craindre grand-chose au Hameau.
Surtout, les joueurs avaient à cœur de montrer leur meilleur visage, devant un public qu’ils avaient laissé sur un barrage perdu face au Racing 92 (31-33), en fin de saison dernière. Après un bon repos et une fenêtre estivale avec le XV de France pour certains, les batteries sont rechargées et prêtes à électriser l’Hexagone. “La dernière fois qu’on a accueilli le public au Hameau, on était tristes. On était déçus de nous-mêmes. Alors, évidemment, on est très heureux et fiers de nous aujourd’hui”, ponctuait Sébastien Piqueronies, selon des propos rapportés par la République des Pyrénées.Après la blessure de Léo Coly, Bayonne vise Simon Daroque : le jeune Toulousain offre une alternative très différente à Samuel Marques
Après le MHR, Pau étrille Bayonne
Julián Montoya (5ᵉ) a ouvert les hostilités, Hugo Auradou (54ᵉ et 77ᵉ) s’est offert un doublé et l’indémodable Beka Gorgadze (65ᵉ) a encore montré qu’il était l’un des joueurs les plus fiables de notre championnat. Derrière, la ligne de trois-quarts a eu de quoi s’exprimer, puisqu’ils sont tous allés en Terre promise, à l’exception de Fabien Brau-Boirie qui a tout de même été impérial. Après un protocole commotion négatif, Théo Attissogbe s’est montré sous son meilleur jour (16ᵉ et 57ᵉ), comme Émilien Gailleton (21ᵉ) et Jack Maddocks (34ᵉ).
Pour son deuxième match de Top 14, la recrue portugaise Rodrigo Marta a aussi confirmé les grands espoirs placés en lui, après plusieurs excellentes saisons en Pro D2. Après un premier essai dans l’élite la semaine passée, le Lusitanien s’est offert un doublé (32ᵉ et 66ᵉ) face à l’Aviron bayonnais. Au pied des Pyrénées, les Vert et Blanc ont confirmé leur statut d’outsider plus que sérieux. En tout cas, le départ est plus que réussi pour cette édition 2026-2027.
Pour cause, les Béarnais sortent aussi d’un succès prestigieux au Septeo Stadium, en première journée. Face au Montpellier HR, la Section Paloise est venue à bout du finaliste de Top 14 (19-27) loin de ses terres, sans lui laisser le moindre point à grappiller au classement. Dans l’Hérault, les visiteurs avaient quasiment mené de bout en bout. Le seul momentum à la faveur des Cistes n’avait duré que onze minutes, avant que Jack Maddocks et les siens reprennent la main.201 plaquages et une victoire chez le finaliste du TOP 14 : Pau envoie déjà un message très clair après sa 4e place
RDV pris à Lyon
Après deux premières performances de haut vol, les Béarnais rêvent d’une nouvelle sensation. “On a des choses à balayer et puis on pense déjà à Lyon, qui a fait une belle perf’ au Racing. Donc il faut faire un grand match la semaine prochaine aussi à Lyon”, indiquait Baptiste Pesenti à la République des Pyrénées. En grande forme offensive, le LOU Rugby a montré des qualités, et des failles, semblables à celles de la Section Paloise sur ce début de saison. Avec 12 essais plantés et 88 points marqués, les Lyonnais ont des armes offensives très convaincantes, à commencer par Jiuta Wainiqolo. En tout cas, ce samedi 19 septembre, à 16h35, les amateurs de rugby champagne devraient pouvoir sortir leurs flûtes et coupes pour en profiter.
La C Cup est un moment crucial pour certaines équipes en top 14. La CCup est une coupe/compétition courte qui se joue sur 6/7 matchs à grosse intensité. Si la section ne joue pas la CCup comme la saison passée, elle n'arrivera pas, ou mal, à gérer les matchs à haute intensité et à fort enjeu. Et le risque est de se retrouver à la porte quand arrivent les phases finales comme contre le Racing la saison dernière. Là ils ont choisi de démarrer en trombe. Et bien. Leur jeu est flamboyant. Mais le plafond de la Section se mesurera sur les terrains irandais ou anglais ...
Mais l'équipe est talentueuse à l'image de leur entraîneur ...
La section démarre fort, c'est bien parce que la lutte va être très, très difficile pour les 6 premières places.
Surtout, ça fait deux matchs aboutis sans jouer avec l'équipe type. Il y a davantage de profondeur cette année et ça peut compter.
Il y a encore beaucoup de marge de progression côté palois mais déjà on peut voir une amélioration par rapport à l'an passé sur le fond de jeu.
C'est indispensable parce que La Rochelle, Bordeaux et Toulouse me paraissent au-dessus et qu"il y a beaucoup de monde pour les 3 places suivantes.
Ça fait quelques années "qu'on" dit que la Section doit percer, portée par son développement pensé sur la durée en termes de montée en charge structurelle et économique associée à une stratégie sportive plus que bien inspirée.
La scoumoune a d'ailleurs (selon moi) retardé d'au moins une année son retour à un niveau qui fait honneur à son histoire.
Bref, je ne suis pour ma part pas du tout surpris de son démarrage spectaculaire mais, plus encore que sa tant attendue qualification en phase éliminatoire, c'est peut-être ceci, en dépit de sa sèche déception en barrage, qui me paraît le plus significatif du cap qu'elle a franchi sur la route de la maturité.
Je ne suis d'ailleurs pas certain d'écarter Pau de la catégorie des challengers qui ont les meilleurs moyens (au moins sportifs) de leurs ambitions dans laquelle tu places légitimement le SR et l'UBB.
Pau cartonne c'est clair !
Je fais un léger HS que j'ai sur le coeur :
Les arbitrages sur les réceptions de balle, je ne comprends vraiment pas la logique.
Les joueurs et staffs ont désormais compris comment en profiter au max, du coup c'est contreproductif, car il y a de plus en plus de situations dangereuses.
Et ça me fait froid dans le dos de voir que le rugby favorise ces actions super risquées.
Sur l'action de ce match, le joueur de bayonne regarde le ballon, saute pour y aller, il est parfaitement dans le bon tempo pour sa réception. Et au final bien malgré lui il impacte le luc de Théo.
La raison ?
Le palois saute plus tôt, de plus loin, et plus haut. Du coup à la réception de balle il est impacté et basculé par l'autre joueur qui est de facto dessous. La sanction est sans hésitations, application stricte de la règle.
Mais le carton est anecdotique pour moi. Ce qui craint le plus c'est la prise de risque de fou sur ces types de phases de jeu.
Plus on saute haut et tôt plus on a de chances d'avoir un gain.
Et plus on augmente le risque du joueur et de l'opposant, car la vitesse en l'air, et donc la force d'impact, est augmentée aussi.
Il a eu bien du bol Théo, car il a pris de gros risques et il est retombé de très haut sur la nuque.
Franchement, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
(je me suis permis un trait d'humour pour alléger ce billet à charge :))
J'ai pas pu voir le match mais on a été cata comme le racing ou pau trop fort?
J'ai vu de très loin mais mon cousin pauïen a confirmé mon sentiment.
Un carton rouge un peu sévère a entériné la domination d'une Section bien plus à son affaire que l'Aviron, et probablement plus armée il faut le reconnaître.
Jouer à 14, ça aide pas! Mais Pau, c'est costaud, çà c'est sûr! Et quel beau jeu!
Des rumeurs parlent d'un carton au rabais...
Le rouge empêche les bayonnais de croire en leurs chances mais il ne audrait pas qu'ils se cachent derrière ce carton.
Certes c'est toujours hyper important, surtout si tôt mais c'est un trois quart, c'est moins impactant qu'un avant, je pense et Pau a aussi pris un jaune au départ (12ème) et pourtant, la section a pris l'ascendant très vite, dès ce départ quasi à 14 contre 14.
à la 22ème, il y a 3 essais à 1 pour Pau dont 2 marqués dans la période à 14 contre 14.
à la 30ème, Tatafu prend un jaune et c'est ce passage à 15 contre 13 qui tue le match. L'aviron encaisse deux essais de 80m coup sur coup et là c'est terminé. A la 34ème, Pau mène 5 essais à 1, il n'y a plus de match.
Dès le départ, la section a mis beaucoup de vitesse et a un peu vendangé, les bayonnais n'avaient pas les armes pour lutter mais le score est presque flatteur pour eux compte tenu de l'écart entre les deux équipes.
Les béarnais vont se faire houspiller par leur coach pour avoir laissé autant de points en route et avoir encaissé autant d'essais dans un match qu'ils dominent de la tête et des épaules.
M'enfin, j'imagine que c'est pas évident de jouer comme un mort de faim quand tu as autant d'avance et de marge.
L'AB a pris un rouge au bout de 10 mn aussi ... ca a pas arrangé les choses. Et puis on va voir comment Travers gère la période.