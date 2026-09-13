13 essais en deux matchs : la Section Paloise frappe très fort d’entrée et confirme qu’elle veut encore jouer les trouble-fêtes en Top 14

Sensation de la dernière saison de Top 14, la Section Paloise n’a pas envie de devenir la déception de celle qui vient de se lancer. Alors, pour se mettre dans les meilleures dispositions, les hommes de Sébastien Piqueronies sont entrés dans le bain rapidement, avec l’efficacité brutale d’un seau d'eau glacée lancé au réveil. Après deux journées, l’équipe béarnaise compte 13 essais inscrits et presque 100 points plantés à leurs adversaires, avec deux succès de rang.

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Le Hameau sourit à la Section

Ce samedi 12 septembre, pour la deuxième journée du Top 14, la Section Paloise a étrillé l’Aviron Bayonnais pour un choc départemental toujours attendu. Après 80 minutes de jeu, les Béarnais ont planté pas moins de 10 essais dans l’en-but des Basques, qui ne savaient plus comment stopper les assauts offensifs de leurs voisins. Entre les ballets des trois-quarts et la domination du pack, le peuple vert et blanc n’a pas eu à craindre grand-chose au Hameau.

Surtout, les joueurs avaient à cœur de montrer leur meilleur visage, devant un public qu’ils avaient laissé sur un barrage perdu face au Racing 92 (31-33), en fin de saison dernière. Après un bon repos et une fenêtre estivale avec le XV de France pour certains, les batteries sont rechargées et prêtes à électriser l’Hexagone. “La dernière fois qu’on a accueilli le public au Hameau, on était tristes. On était déçus de nous-mêmes. Alors, évidemment, on est très heureux et fiers de nous aujourd’hui”, ponctuait Sébastien Piqueronies, selon des propos rapportés par la République des Pyrénées.

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Julián Montoya (5ᵉ) a ouvert les hostilités, Hugo Auradou (54ᵉ et 77ᵉ) s’est offert un doublé et l’indémodable Beka Gorgadze (65ᵉ) a encore montré qu’il était l’un des joueurs les plus fiables de notre championnat. Derrière, la ligne de trois-quarts a eu de quoi s’exprimer, puisqu’ils sont tous allés en Terre promise, à l’exception de Fabien Brau-Boirie qui a tout de même été impérial. Après un protocole commotion négatif, Théo Attissogbe s’est montré sous son meilleur jour (16ᵉ et 57ᵉ), comme Émilien Gailleton (21ᵉ) et Jack Maddocks (34ᵉ).

Pour son deuxième match de Top 14, la recrue portugaise Rodrigo Marta a aussi confirmé les grands espoirs placés en lui, après plusieurs excellentes saisons en Pro D2. Après un premier essai dans l’élite la semaine passée, le Lusitanien s’est offert un doublé (32ᵉ et 66ᵉ) face à l’Aviron bayonnais. Au pied des Pyrénées, les Vert et Blanc ont confirmé leur statut d’outsider plus que sérieux. En tout cas, le départ est plus que réussi pour cette édition 2026-2027.

Pour cause, les Béarnais sortent aussi d’un succès prestigieux au Septeo Stadium, en première journée. Face au Montpellier HR, la Section Paloise est venue à bout du finaliste de Top 14 (19-27) loin de ses terres, sans lui laisser le moindre point à grappiller au classement. Dans l’Hérault, les visiteurs avaient quasiment mené de bout en bout. Le seul momentum à la faveur des Cistes n’avait duré que onze minutes, avant que Jack Maddocks et les siens reprennent la main.

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RDV pris à Lyon

Après deux premières performances de haut vol, les Béarnais rêvent d’une nouvelle sensation. “On a des choses à balayer et puis on pense déjà à Lyon, qui a fait une belle perf’ au Racing. Donc il faut faire un grand match la semaine prochaine aussi à Lyon”, indiquait Baptiste Pesenti à la République des Pyrénées. En grande forme offensive, le LOU Rugby a montré des qualités, et des failles, semblables à celles de la Section Paloise sur ce début de saison. Avec 12 essais plantés et 88 points marqués, les Lyonnais ont des armes offensives très convaincantes, à commencer par Jiuta Wainiqolo. En tout cas, ce samedi 19 septembre, à 16h35, les amateurs de rugby champagne devraient pouvoir sortir leurs flûtes et coupes pour en profiter.

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