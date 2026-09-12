Bordeaux garde Lucu et plusieurs cartouches sur le banc : le plan de l’UBB pour tenir le rythme face à Toulouse

Bordeaux change son 9, pas ses ambitions
Après avoir collé un 64-5 au Racing 92 avec dix essais pour lancer sa saison, Bordeaux-Bègles arrive à Ernest-Wallon avec plusieurs choix forts. Martin Page-Relo aura les clés aux côtés de Matthieu Jalibert, tandis que Maxime Lucu débutera sur le banc. Derrière, Buros, Uberti, Du Plessis, Moefana et Bielle-Biarrey sont bien présents. Devant, l’UBB surprend davantage avec Gazzotti en numéro 8, Bochaton titulaire et Tom Willis gardé en réserve.
Devant, Maxime Lamothe porte le brassard au milieu d’une première ligne complétée par Matis Perchaud et Sipili Falatea. Cyril Cazeaux sera associé à Moon en deuxième ligne, tandis que Boris Palu débutera sur le banc.
Page-Relo titulaire, Lucu gardé pour la suite
Le choix qui saute immédiatement aux yeux concerne le numéro 9. Martin Page-Relo débutera aux côtés de Jalibert, tandis que Maxime Lucu commencera sur le banc. À 27 ans, l’international italien ne débarque pas non plus pour simplement faire souffler Lucu.
Il a disputé 14 rencontres avec l’UBB la saison dernière, dont 12 comme titulaire, pour 727 minutes et trois essais. Cette titularisation sera sa première apparition de la saison 2026-2027. Son profil peut permettre à Bordeaux d’accélérer autour des rucks avant de laisser Lucu gérer la fin de match.
Gazzotti en 8, Bochaton titulaire : Bordeaux recompose sa troisième ligne
La troisième ligne réserve finalement le principal changement par rapport aux premières tendances. Marko Gazzotti prend le numéro 8, entouré de Temo Matiu et Pierre Bochaton. Tom Willis, auteur d’un doublé contre le Racing lors de la première journée, débutera cette fois sur le banc.
Le choix est intéressant face à Toulouse. Gazzotti apporte sa mobilité et sa capacité à jouer après contact, tandis que Matiu et Bochaton offrent deux profils capables de couvrir énormément de terrain. Et l’UBB conserve avec Willis une cartouche particulièrement puissante pour la seconde période. Face à un paquet toulousain qui pourra lui aussi faire entrer Mauvaka, Flament ou Théo Ntamack, ce détail pourrait compter après l’heure de jeu.
Un banc qui conserve de sacrées cartouches
Et Bordeaux garde de vraies munitions derrière. Maxime Lucu pourra reprendre la conduite du jeu, tandis qu’Arthur Retière et Nicolas Depoortere offrent deux profils capables de modifier l’organisation de la ligne arrière. Devant, Tom Willis et Boris Palu donnent surtout à Yannick Bru de quoi remettre énormément de densité dans le dernier tiers de la rencontre.
Y en a sur la photo qui se sont endormis au soleil et qui ne savant pas bien se mettre la crème sur le visage. Ça doit bruler.
Si tu parles de Moon ... c'est depuis l'éclipse.
Vu que le ST n'est pas bon en seconde période, le banc Bordelais est logique et va s'appuyer là dessus...
Oui je me suis dit ça aussi. Du coup je doute que le ST n'y ai pas pensé et prévu quelque chose.
Absolument.
Et moi que Bru n'ait pas pensé que Mola y ait pensé et prévu encore un autre truc. ;)
Mais je pense plutôt que UM a pensé que Bru avait pensé que UM avait pensé que Bru y aurait pensé pour penser à trouver une parade. Ou pas...
L'homme planifie et Dieu rit.
;p
Si, Bru a pensé que Mola y avait pensé et Mola a pensé aussi que Bru avait pensé que Mola y avait pensé.
D'où ... rien n'a changé ...
En effet, Flament, TNTK, Kinghorn sont là pour ça à mon avis ... Devant Mauvaka doit se rattraper.
J'ai le sentiment que c'est sur la consistance de la relève en première ligne bordelaise qu'une chance de prendre 1 point ou mieux se jouera pour les nôtres.
Et en pareilles inédites circonstances, bien malin celui qui sait le dire avant terme.
Belle équipe, légèrement remaniée malgré tout.
Quand au rythme, c'est plutôt Toulouse qui actuellement va devoir s'accrocher au vu des derniers matchs ...
Les frères Willis risquent quand même de se retrouver sur la fin de match ... A moins que Cros n'enchaîne deux fois 80 mn ?
A voir Du Plessis au centre ...
J'espère pour les brothers et pour l'excitante dramaturgie que cela se produira.
Vu le soufflet (et probablement le soufflon) rochelais, je n'ai pas trop de doutes sur le degré d'engagement de la bande à Dupont.
J'espère que tous seront au rendez-vous pour la qualité du spectacle.
Bon match les voisins.
Oui, bon match ...
Néanmoins un soufflon ne remplace pas le lactique dans les jambes !! Ca c'est sur les terrains d'entraînement ...
Ni le collectif d'ailleurs. C'est aussi sur le terrain !
Le collectif n'a peut-être pas paru à son optimum mais je ne crois pas une seule seconde qu'il se soit égaré pendant l'été alors que l'effectif encore en présence a un formidable vécu en performances et en temps passé.
Les cannes, en revanche, sont peut-être l'incertitude, je suis d'accord.
Rassuré ?...
;)
Oui ... Mais surtout j'ai le plaisir de voir des équipes s'engager à jouer ce jeu, franchement: ST, UBB la semaine dernière, SP ... Ca promet de beaux matchs !
A commencer par un Wainiqolo - Pau bien alléchant dès le week-end prochain !
Mais cette première mi-temps de Toulouse était fantastique, une p*** de leçon de rugby.
Et on ne pouvait même pas dire que les nôtres jouaient vraiment mal jusqu'au KO debout du 15-0 !
A mon avis, une bonne palanquée d'équipes devrait de nouveau prendre la foudre cette année, à Ernest (au minimum) ...
Bonne semaine à tous.
Les premières 20 mn de Toulouse étaient en effet hallucinantes de part le jeu produit mais surtout par le culot de jouer tous les ballons comme on peut le voir avec les Barbarians. Ca éclipse tous les discours des entraîneurs qui disent qu'il ne faut pas surjouer (enfin, ils ont raison aussi parfois hein ... ) Mais quand tu réussis ça ,tu dois engranger une confiance énorme. Le LOU est aussi bien parti en effet. Mais ça a toujours été. le club a souvent joué de malchance ou de mauvaise gestion, je sais pas ... Mais ça déroule bien au LOU. Ce sera un test pour Pau à nouveau.