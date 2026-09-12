Bordeaux garde Lucu et plusieurs cartouches sur le banc : le plan de l’UBB pour tenir le rythme face à Toulouse

Bordeaux change son 9, pas ses ambitions

Après avoir collé un 64-5 au Racing 92 avec dix essais pour lancer sa saison, Bordeaux-Bègles arrive à Ernest-Wallon avec plusieurs choix forts. Martin Page-Relo aura les clés aux côtés de Matthieu Jalibert, tandis que Maxime Lucu débutera sur le banc. Derrière, Buros, Uberti, Du Plessis, Moefana et Bielle-Biarrey sont bien présents. Devant, l’UBB surprend davantage avec Gazzotti en numéro 8, Bochaton titulaire et Tom Willis gardé en réserve.

Crédit : UBB

Devant, Maxime Lamothe porte le brassard au milieu d’une première ligne complétée par Matis Perchaud et Sipili Falatea. Cyril Cazeaux sera associé à Moon en deuxième ligne, tandis que Boris Palu débutera sur le banc.

Page-Relo titulaire, Lucu gardé pour la suite

Le choix qui saute immédiatement aux yeux concerne le numéro 9. Martin Page-Relo débutera aux côtés de Jalibert, tandis que Maxime Lucu commencera sur le banc. À 27 ans, l’international italien ne débarque pas non plus pour simplement faire souffler Lucu.

Il a disputé 14 rencontres avec l’UBB la saison dernière, dont 12 comme titulaire, pour 727 minutes et trois essais. Cette titularisation sera sa première apparition de la saison 2026-2027. Son profil peut permettre à Bordeaux d’accélérer autour des rucks avant de laisser Lucu gérer la fin de match.

Gazzotti en 8, Bochaton titulaire : Bordeaux recompose sa troisième ligne

La troisième ligne réserve finalement le principal changement par rapport aux premières tendances. Marko Gazzotti prend le numéro 8, entouré de Temo Matiu et Pierre Bochaton. Tom Willis, auteur d’un doublé contre le Racing lors de la première journée, débutera cette fois sur le banc.

Le choix est intéressant face à Toulouse. Gazzotti apporte sa mobilité et sa capacité à jouer après contact, tandis que Matiu et Bochaton offrent deux profils capables de couvrir énormément de terrain. Et l’UBB conserve avec Willis une cartouche particulièrement puissante pour la seconde période. Face à un paquet toulousain qui pourra lui aussi faire entrer Mauvaka, Flament ou Théo Ntamack, ce détail pourrait compter après l’heure de jeu.

Un banc qui conserve de sacrées cartouches

Et Bordeaux garde de vraies munitions derrière. Maxime Lucu pourra reprendre la conduite du jeu, tandis qu’Arthur Retière et Nicolas Depoortere offrent deux profils capables de modifier l’organisation de la ligne arrière. Devant, Tom Willis et Boris Palu donnent surtout à Yannick Bru de quoi remettre énormément de densité dans le dernier tiers de la rencontre.