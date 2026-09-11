Après la blessure de Léo Coly, Bayonne vise Simon Daroque : le jeune Toulousain offre une alternative très différente à Samuel Marques

Bayonne ouvre une deuxième piste

À Bayonne, l’urgence au poste de demi de mêlée ouvre une deuxième piste après la blessure de Léo Coly contre Toulon. Après Samuel Marques, l’Aviron s'intéresserait, selon Sud Ouest, à Simon Daroque, 21 ans, du Stade Toulousain. Le numéro 9 doit manquer plusieurs semaines, tandis qu’Herschel Jantjies est encore avec les Springboks avant le dernier test face aux All Blacks à Baltimore.

Gerard Fraser a confirmé que Bayonne cherchait « un joueur supplémentaire ». Baptiste Tilloles, 19 ans, reste le seul spécialiste disponible, même si Tom Spring peut dépanner. Face au RCT, Tilloles a joué 76 minutes après la sortie de Coly.

Daroque, un pari qui dépasse l’urgence

Daroque offre un profil très différent de Marques. Formé à Toulouse depuis les cadets, après Villefranche-de-Lauragais, il compte cinq matchs de Top 14 et un essai. Deux ont été des titularisations, dont celle contre Castres en avril dernier, ponctuée par un essai.

International français des moins de 20 ans, Daroque a disputé le Mondial U20 en 2025. À Toulouse, son chemin reste encombré par Antoine Dupont et Paul Graou, avec Nathan Llaveria également présent. À 21 ans, Bayonne pourrait lui offrir le temps de jeu qui lui manque.

Marques ou Daroque, deux réponses très différentes

Samuel Marques incarne l’autre option. À 37 ans, l’international portugais connaît le Top 14 et apporterait immédiatement de l’expérience. Mais il est sous contrat avec Carcassonne, et une indemnité proche de 75 000 euros est évoquée pour le libérer. Cette somme n’a cependant pas été officialisée.

Le timing pèse lourd. Samedi, Bayonne se déplace à Pau dans le cadre de la deuxième journée de Top 14 avec une profondeur très réduite au poste. Marques répondrait d’abord à l’urgence. Daroque pourrait aussi préparer l’avenir, si Toulouse accepte de le laisser partir.

L’Aviron doit donc choisir entre l’expérience immédiate de Marques et le potentiel de Daroque. Et dans un début de saison déjà secoué par les blessures, ce recrutement dépasse le simple dépannage.