Toulouse ne bouleverse pas tout dans sa composition mais renforce clairement ses zones de combat pour Bordeaux

Battus 30-27 à La Rochelle pour leur entrée en matière, les Toulousains changent plusieurs visages avant de recevoir l’UBB dimanche soir à Ernest-Wallon. Thomas Ramos reste à l’arrière, Ange Capuozzo et Teddy Thomas sont aux ailes, mais Tommaso Menoncello sort de la composition. La charnière Dupont-Ntamack est reconduite. Devant, Cyril Baille et Dorian Aldegheri retrouvent une place de titulaire autour de Julien Marchand.

L’équipe qui affrontera l’UBB demain, pour le premier rendez-vous de la saison à Ernest 🔴⚫️ pic.twitter.com/UUxBBuIbfF — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 12, 2026

Le choix le plus attendu concerne la troisième ligne. Jack Willis reprend le numéro 7, entouré de François Cros et Alexandre Roumat. Toulouse récupère ainsi une référence dans les zones de combat après son absence à La Rochelle. Le banc garde du poids avec Mauvaka, Flament, Théo Ntamack, Graou, Bonnard-Martin et Ainu’u.

Menoncello au cœur d’une ligne de trois-quarts très différente

L’absence de Pierre-Louis Barassi, touché à la cheville à La Rochelle et annoncé absent plusieurs semaines, oblige Toulouse à rebattre les cartes au centre. Menoncello n'est pas sur la feuille de match. L’Italien reste sur une très belle impression à Deflandre avec un essai de 50 mètres. Mola a préféré aligner Gourgues avec Chocobares.

Avec Capuozzo et Teddy Thomas au large, Toulouse possède des joueurs capables d’attaquer très vite une défense désorganisée. Et avec Dupont, Ntamack puis Ramos dans le dos, les Rouge et Noir ne manqueront pas d'options. Sur le papier, cette ligne arrière semble pensée pour remettre du rythme après une première journée perdue de trois petits points à Marcel-Deflandre.

Le message est clair avant le choc de la 2e journée

Une solide composition qui s'explique en partie par le contexte. Bordeaux arrive à Ernest-Wallon après avoir passé dix essais au Racing 92 lors d’un succès 64-5 à Chaban-Delmas. Toulouse, lui, a laissé trois points à La Rochelle. Pour un deuxième week-end de championnat, l’affiche a déjà des airs de rendez-vous de phase finale.

Le retour de Baille et Aldegheri doit notamment aider Toulouse en conquête, tandis que Willis apporte son activité au sol et sa capacité à enchaîner les efforts. Notez qu'il pourrait ne pas croiser son frère sur le pré puisque Tom est remplaçant pour l'UBB.

Une première réponse attendue à Ernest-Wallon

Après La Rochelle, Toulouse n’a pas besoin de bouleverser son rugby. Il doit surtout retrouver davantage de continuité face à une UBB déjà lancée à pleine vitesse. Et avec cette équipe, Ugo Mola envoie un message limpide : le champion veut reprendre l’initiative, avec ses cadres et beaucoup de vitesse autour de Dupont.