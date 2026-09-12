Dupont ou Lucu ? Et si le vrai luxe de Galthié était justement de ne plus avoir à choisir

Le débat était déjà bien installé. A l'orée de cette deuxième journée de TOP 14 et à quelques semaines des chocs de novembre, il continue d'alimenter les discussions. Ce samedi, Le Figaro posait ainsi la question avant Toulouse-UBB, dimanche à Ernest-Wallon : « Lucu meilleur que Dupont, réalité ou sacrilège ? » Bordeaux débarque après son 64-5 infligé au Racing 92. Toulouse reçoit sa défaite 30-27 à La Rochelle. Et au milieu de ce choc de la deuxième journée, les deux numéros 9 français vont forcément être observés. Par les supporters d'abord, et très certainement par les membres du staff du XV de France.

Même poste, deux profils

Prenons leur dernière campagne de Champions Cup, sur un temps de jeu presque identique : 391 minutes pour Dupont, 360 pour Lucu. L'avantage du Toulousain saute aux yeux ballon en main : 285 mètres parcourus contre 126, 16 défenseurs battus contre 5 et cinq passes décisives contre trois. Lucu répond dans le travail défensif avec 50 plaquages réalisés contre 31 et deux turnovers gagnés contre un. Même poste, mais deux manières d'occuper le terrain.

En 2026, tordons le cou une bonne fois pour toutes à une opposition parfois trop facile : Lucu le gestionnaire au pied contre Dupont l'attaquant imprévisible. L'un comme l'autre ont progressé dans de nombreux domaines au fil des années. Après trois journées du Tournoi 2026, Dupont dominait tous les joueurs avec 1 422 mètres gagnés au pied. Cet été, Lucu a terminé troisième du Championnat des Nations dans cet exercice avec 699 mètres. Le Bordelais possède un énorme jeu d'occupation, mais Dupont est lui aussi devenu une référence pour déplacer un rideau défensif.

Dupont crée le désordre, Lucu organise autour de lui

La différence se situe davantage dans leur manière de faire avancer une équipe. Dupont attaque davantage les espaces autour des rucks, porte énormément et oblige les défenses à surveiller en permanence ses départs. Quitte à parfois "perdre" ses coéquipiers en route. Ainsi, et depuis son passage à 7 et sa blessure, l'ancien Castrais a fait évoluer son jeu. Au grand dam de certains supporters qui espèrent toujours le voir martyriser les défenses à lui tout seul.

Lucu reste plus volontiers connecté au ballon et au système, avec cette capacité à enchaîner les sorties rapides puis à choisir le moment où reprendre le contrôle. Mais les deux savent commander : Dupont demeure le capitaine des Bleus lorsqu'il est disponible, tandis que Lucu a lui-même porté le brassard cet été, notamment en Australie.

Et si Galthié refusait simplement de choisir ?

Parce que le véritable luxe français se trouve peut-être là. Julien Marchand et Peato Mauvaka ont déjà montré qu'un poste pouvait être partagé sans fabriquer artificiellement un titulaire et sa doublure. La réflexion existe aussi entre Ntamack et Jalibert, avec des profils capables de modifier le visage d'une rencontre. Pourquoi le numéro 9 devrait-il échapper à cette logique ? Dupont peut démarrer pour agresser une défense autour des zones de collision. Lucu peut offrir davantage de maîtrise à certains moments. Et l'ordre peut parfaitement être inversé selon l'adversaire.

La question deviendra très concrète cet automne. Les Bleus recevront les Fidji le 7 novembre, puis surtout l'Afrique du Sud le 13 au Stade de France avant l'Argentine huit jours plus tard. Face aux Springboks, choisir son numéro 9 reviendra moins à distribuer une médaille de « meilleur joueur » qu'à décider comment la France souhaite déplacer, fatiguer puis attaquer le double champion du monde. Dans un rugby où les finisseurs ont un rôle aussi important que les titulaires, la place sur la feuille de match n'a plus l'importance qu'on pouvait lui donner il y a encore quelques années.

Et derrière se profile déjà l'Australie 2027 avec un format revisité. La Coupe du monde comptera un huitième de finale pour la première fois. Mais un finaliste disputera toujours sept rencontres, puisque la phase de poules passe de quatre à trois matchs. Le tournoi sera cependant condensé sur six semaines. Dans cette configuration, avoir Dupont, Lucu, et même Le Garrec dans la discussion ressemble beaucoup moins à un problème qu'à une assurance tous risques. Carter ou Sexton pouvaient longtemps donner l'impression qu'un poste devait appartenir à un homme. Les Bleus ont aujourd'hui les moyens de penser autrement.