Les Springboks à 1,48 point d’un record historique : le XV de France pourrait tout changer lors du choc de novembre

La troupe de Rassie Erasmus est la meilleure équipe du monde, à un calendrier de la prochaine Coupe du monde. Depuis son sacre de 2019, l’Afrique du Sud épate la planète rugby, tout autant qu’elle l’agace. Récemment, les Springboks accusaient une baisse de régime sensible. Pour sa première édition, ils s’étaient inquiétés de concéder une série ex-aequo avec la Nouvelle-Zélande. Finalement, il n’en est rien, grâce à une victoire (43-28) du côté de Baltimore, ce samedi 12 septembre.

Les Springboks trichent-ils vraiment en mêlée ? Kyle Sinckler distingue la domination légale du « walking around »

L’Afrique du Sud au sommet

Après une première rencontre perdue en Afrique du Sud face aux All Blacks, Eben Etzebeth et ses coéquipiers ont enchaîné trois succès de rang. Cette ultime victoire obtenue en terre américaine leur a donné l’avantage définitif, mais a aussi eu des conséquences sur le classement World Rugby. En effet, avec ce dernier match remporté, les Springboks ont creusé un écart avec Beauden Barrett & co., deuxièmes sur l’échiquier.

À la mise à jour attendue en début de semaine prochaine, l’équipe masculine de l’Afrique du Sud restera la première nation mondiale. Un statut qu’elle avait perdu durant une semaine, après sa défaite inaugurale face à la Nouvelle-Zélande, au profit de celle-ci. Surtout, Rassie Erasmus, son staff et ses joueurs pourront se féliciter d’être la sélection Springbok ayant compté le plus haut total de points de l’histoire, avec 95,09 unités.

Ardie Savea en NRL après le Mondial 2027 ? Pourquoi le projet des PNG Chiefs arrive au moment idéal pour le capitaine des All Blacks

La meilleure équipe de l’histoire, à moins que…

C’est la première fois que l’Afrique du Sud arrive à dépasser le palier des 95 points au classement World Rugby, depuis son introduction en 2003. Si cela peut complètement sembler anecdotique, il marque en réalité la qualité de la génération de Cheslin Kolbe et Siya Kolisi. Par le passé, seule une génération avait réussi à dépasser les 95 unités, il s’agit de celle des « Injouables » de Beauden Barrett, entre la finale de la RWC 2015 et l’automne 2017. Cette formation des All Blacks est connue pour avoir enchaîné 18 victoires consécutives au niveau international. Du jamais vu, alors, pour une équipe du Tiers 1.

Ainsi, les Springboks de Rassie Erasmus s’affirment encore un peu plus comme l’une des meilleures équipes de l’histoire de notre sport. Par ailleurs, il est probable que ces derniers aimeraient rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Une troisième Coupe du monde consécutive est un objectif évident. Le record de points au classement World Rugby en est un autre. Plus confidentiel, il pourrait néanmoins être atteint avant d’avoir à soulever de nouveau le trophée Webb-Ellis, s’ils y parvenaient.

"La France semble être la seule nation capable de rivaliser" : pourquoi les Bleus seront favoris face aux Springboks en novembre ?

Un record battu 10 ans après ?

Pour l’instant, le record absolu de points au classement mondial est détenu par les All Blacks. Le 10 octobre 2016, ils avaient atteint l’impressionnant cumul de 96,57 unités. De fait, il faudrait que les Springboks gagnent 1,48 point, soit moins que ce qu’ils ont engrangé sur les deux premières semaines. Dans la quête de cet objectif, le XV de France de Fabien Galthié pourrait venir jouer les trouble-fête cet automne. Pour cause, les Sud-Africains affrontent les Bleus le 13 novembre prochain, après des matchs face à l’Australie, le 27 septembre, et l'Italie, le 7 novembre.

Pour récolter le total voulu, Sacha Feinberg-Mngomezulu et ses coéquipiers devront enchaîner de nombreuses victoires. Pour cause, en dehors de la Nouvelle-Zélande, les autres équipes sont bien trop éloignées au classement mondial pour concéder une quantité significative de points. Preuve en est, si l’Afrique du Sud gagne tous ses matchs de la fin d’année 2026 avec un écart supérieur à 15 points au tableau des scores, elle ne montera qu’à 95,84 unités. Un compte bien loin du record. Ainsi, la moindre défaite, contre le XV de France ou l’Irlande par exemple, rendrait cet objectif presque hors d'atteinte. Les Springboks devront espérer gagner toutes les rencontres précédant le mondial pour y parvenir.

Cela ne vaut pas grand-chose. Toutefois, si les Bleus ont le moyen de couper la chique à cette nation arc-en-ciel qui leur résiste tant, ils ne manqueront sûrement pas de le faire. De plus, une réussite automnale fera office de prise de rendez-vous entre les deux sélections, pour l’année prochaine, à un an du Mondial en Océanie.

XV de France. Deux fois l'Écosse puis l’Angleterre à Twickenham ? Le programme des Bleus avant la Coupe du monde 2027 se précise