Devant son public, le Stade Rochelais a perdu 25-19 face à l'UBB, ce dimanche, lors de la 7ᵉ journée du Top 14. Pourtant, les Rochelais attendaient ce rendez-vous pour confirmer leur bon début de saison. Excédé par le manque de consistance de sa formation, leur manager Ronan O'Gara a pesté après la rencontre. Face aux journalistes, il a souligné l'apathie de son équipe en première période.

Une première période au ralenti

Ronan O'Gara a estimé qu'il est presque impossible de gagner un match après une première mi-temps de ce niveau. Selon des propos rapportés par L'Équipe, le manager rochelais a chiffré le bon jeu de son équipe : « Deux bonnes minutes sur quarante ». Il a rappelé le contexte, un derby en prime time devant 18 000 supporters. Selon lui, un tel rendez-vous imposait de montrer la meilleure version de l'équipe. Ce qui n'a pas été le cas.

« Je ne reconnais pas cette équipe. Comment on peut commencer un derby comme ça ? Ça pose beaucoup de questions. » — Ronan O'Gara, manager du Stade Rochelais

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Des entames ratées à répétition

Ce n'est pas la première fois que le Stade Rochelais rate son entame et les joueurs de Deflandre le savaient bien, puisqu'il exprimait leur volonté de briser cette habitude ce dimanche. Les entames ratées sont un problème récurrent depuis le début de saison. Interrogé sur les causes, O'Gara a répondu qu'il appliquerait la solution « le plus vite possible » s'il l'avait. Il a jugé la situation vraiment très décevante et a dit que ce n'était pas son idée du rugby.

Questionné sur le manque d'engagement, le manager a répondu qu'il ne le comprenait pas. Il a rappelé que tout le monde doit s'engager. Les numéros 9 et 10 font peut-être exception : ils doivent jouer avec un peu d'intelligence. Selon lui, l'équipe a manqué de timing, de profondeur et de vision. Il a conclu : « On a joué dans le brouillard. »

Hugo Reus punit l'indiscipline rochelaise

Au tableau des scores, l'indiscipline a puni les Rochelais. Hugo Reus a inscrit six pénalités, dont quatre en première période. L'ancien Rochelais avait l'ouverture à sa charge, après son retour d'une commotion. Il a brillé face à son ancien club, retrouvant la justesse qui était la sienne chez les Maritimes, avec un 7/8 face aux perches. O'Gara a déclaré qu'on « ne peut pas donner autant de cadeaux » lors d'un derby en prime time.

Dans cette défaite de six points, O'Gara a relevé un seul élément positif. L'équipe pouvait encore « complètement voler le match à la fin », mais elle n'a pas réussi à le faire malgré le carton rouge tardif de Temo Matiu. Il a aussitôt ajouté que les Rochelais ne le méritaient pas et a parlé de frustration. Il a prévenu que la nuit serait difficile après une telle prestation.

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Deux blessés qui inquiètent

Pour ponctuer cette soirée déjà pleine de déception, deux Rochelais sont sortis blessés à la cheville, Matthias Haddad à la 31ᵉ minute et Antoine Hastoy à la 52e. Ronan O'Gara a dit son inquiétude pour les deux hommes après le match. Pour son ouvreur Antoine Hastoy, il a évoqué une rupture des ligaments de la cheville. Il a toutefois précisé qu'il manquait d'informations, tout en jugeant la situation « catastrophique pour nous ».

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