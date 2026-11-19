Avec le plus petit budget de Pro D2, l'US Dax n'a pas vraiment le choix : il faut flairer les bons coups. Et le recrutement d'éléments méconnus, mais au potentiel intéressant, est devenu une spécialité landaise.

Selon Midi Olympique, les Dacquois seraient ainsi proches d'attirer Saba Pesvianidze, deuxième ligne géorgien de 26 ans au physique de videur de Macumba (1m98, 120kg), actuellement en poste à Bourgoin.

Un colosse qui a découvert le rugby sur le tard, avant de débarquer à Soyaux-Angoulême en 2021 sous les ordres de ... Vincent Etcheto. Puis de poursuivre son apprentissage à Massy puis à Bourgoin, en Nationale.

Etcheto retrouve une vieille connaissance

En Isère, le gaillard s'est rapidement imposé comme un élément important du paquet d'avants. Cette saison, il compte déjà huit rencontres, dont six titularisations.

Un profil dense et combattif, que Vincent Etcheto a donc choisi de rapatrier dans les Landes.

PROD2. Le capitaine courage de l’US Dax n’en a pas fini : J-B Barrère espéré d’ici le printemps

D'autant que Dax prépare déjà une intersaison mouvementée lors de laquelle Louis Barrère rejoindra Colomiers, tandis que le facteur X Jope Naseara est attendu à La Rochelle. Alors que l'emblématique capitaine Jean-Baptiste Barrère pourrait raccrocher les crampons.

Après avoir obtenu l'accord du talonneur Thomas Larrieu (d'après Midol), l'USD poursuit donc son recrutement malin. Avec des moyens limités, mais toujours cette même ambition : bâtir un effectif capable d'exister en Pro D2.