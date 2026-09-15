"Il ne quittera pas le Stade sans bouclier" : la prolongation de Ronan O'Gara jusqu'en 2031 fait jaser les supporters de La Rochelle

C'est un feuilleton dont les supporters maritimes attendaient un dénouement favorable, c'est chose faite, puisque le Stade Rochelais vient d'annoncer la prolongation de son actuel manager jusqu'en 2031.

Ronan O'Gara, arrivé en 2019 au club, vainqueur des premiers titres européens du club en 2022 et 2023, s'est entendu avec les dirigeants pour prolonger son contrat qui prenait fin en juin prochain.

De quoi faire réagir certains supporters qui, malgré un rendement sportif discutable ces deux dernières saisons sans demi-finale de Top 14, ne s'y trompent pas.

Ronan O’Gara pourrait rester 12 saisons à La Rochelle, un symbole rare de stabilité dans le rugby professionnel

"C'est le meilleur" ; "Hâte de découvrir ce fucking Brennus"

Bien que parfois décrié pour ses attitudes quelque peu inadaptées au bord d'un terrain de rugby, Ronan O'Gara n'en reste pas moins un technicien hors pair.

Arrivé à La Rochelle, il se saisit d'une page blanche et y écrit les plus belles lignes de l'histoire du club. Lors de sa première saison complète, il atteint la finale du championnat et de la Coupe d'Europe.

L'année suivante, il soulève le bouclier européen avec La Rochelle, une compétition dans laquelle il fut notamment sacré recordman du nombre de points inscrits (1365) et de matchs disputés (110), durant laquelle il ramasse également deux fois le trophée en tant que joueur.

Bref, un CV qui parle pour lui et qui lui permet de bénéficier d'une bonne cote auprès des supporters rochelais, qui expriment en masse leur contentement sur les réseaux sociaux.

©Stade Rochelais (Instagram)

L'année du renouveau pour La Rochelle ?

Tombeurs de Toulouse lors de la première journée, les Rochelais semblent poursuivre sur la même lancée initiée en fin de saison dernière, eux qui ont connu, comme évoqué, un long passage à vide.

Ils disposent également d'un effectif rajeuni et riche en talents, à l'image du jeune Valentin Bouju, 18 ans, qui sort à peine des Crabos et qui a tenu tête le week-end dernier à Baptiste Serin et Ben White face à Toulon.

En ayant effectué un recrutement ciblé, et avec le retour en forme de ses cadres, les hommes de Ronan O'Gara pourraient prendre un virage plus qu'intéressant en championnat, eux qui effectuent un démarrage parfait.