10 internationaux français absents, mais un choc au sommet du Top 14 : Pau et Toulouse misent sur leurs jeunes pour faire la différence

Il manquera du beau monde dimanche soir au Hameau (21h05). Antoine Dupont, Romain Ntamack, Émilien Gailleton ou encore Théo Attissogbe ne seront pas de la partie pour ce choc de la 8e journée entre Pau et Toulouse. Dix internationaux français sont retenus par les Bleus, cinq dans chaque camp. Sans compter les blessés. Pourtant, les compositions dévoilées samedi réservent quelques belles oppositions. Et surtout de sacrées occasions à saisir pour ceux qui évoluent habituellement dans l'ombre des titulaires.

Toulouse mise sur ses jeunes, Pau garde du caractère devant

Chez les Rouge et Noir, Anthony Jelonch portera le brassard aux côtés d'Alexandre Roumat et du jeune Marc-Élie Kouassi en troisième ligne. Devant, Benjamin Bertrand, Thomas Lacombre et Georges-Henri Colombe formeront une première ligne plutôt inhabituelle. En face, les Béarnais pourront notamment compter sur l'expérience de Julian Montoya, Beka Gorgadze et Facundo Isa. De quoi promettre un joli bras de fer dans les zones de combat.

Les 23 Toulousains qui affronteront Pau demain 🔴⚫️ https://t.co/1gf4O9ljiE — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 31, 2026

Pouzelgues face à Marta, un duel à suivre

Mais c'est derrière que les opportunités sont peut-être les plus intéressantes. Célian Pouzelgues et Lukas Amati formeront la paire de centres toulousaine, face à Tumua Manu et Rodrigo Marta. L'ancien joueur de rugby à 7 Pouzelgues est particulièrement attendu par Clément Poitrenaud, qui lui demandait vendredi de « montrer un peu les crocs » pour s'imposer durablement dans la rotation. Une belle occasion de joindre les actes à la parole face à une opposition particulièrement solide.

Pau aura également les yeux tournés vers Grégoire Arfeuil, titularisé à l'aile pour ses premières minutes de la saison. Auteur de neuf essais en Top 14 l'an passé, le jeune ailier a récemment officialisé son futur départ à Clermont. En l'absence de Grandidier-Nkanang et Attissogbe, il dispose d'une fenêtre intéressante pour rappeler ses qualités de finisseur. D'autant que la concurrence sera encore rude à leur retour.

Kinghorn contre Simmonds, deux ouvreurs aux commandes

À la charnière, Paul Graou et Blair Kinghorn défieront Thibault Daubagna et Joe Simmonds. Un duel qui pourrait peser lourd dans l'occupation du terrain. L'Écossais devra guider une ligne arrière très remaniée, tandis que Simmonds pourra s'appuyer sur une organisation paloise mieux rodée. Autre curiosité : Axel Despérès débutera à l'arrière face au jeune Matthis Remue. Deux profils capables d'apporter du mouvement depuis le fond du terrain.

📋 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 Nos 23 Conquérants pour affronter le Stade Toulousain dimanche à 21h05 dans un Hameau à guichets fermés ! #SPST #TOP14 #HonhaSection https://t.co/aUMf8KjojE — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) October 31, 2026

Des remplaçants qui pourraient faire la différence

Les bancs auront également leur importance. Toulouse pourra notamment lancer Cyril Baille, Joshua Brennan, Mathis Castro-Ferreira et Théo Ntamack. Pau dispose de son côté de Sacha Zegueur, Daniel Bibi Biziwu ou encore Thomas Souverbie. Autant de joueurs susceptibles de peser dans le dernier tiers de la rencontre, lorsque les organismes commenceront à tirer la langue.

Car malgré les absences, ce choc oppose deux formations du haut de tableau. Toulouse voudra conserver son fauteuil de leader, tandis que Pau espère confirmer ses ambitions devant son public. Et pour plusieurs jeunes joueurs, une grosse prestation dimanche pourrait valoir bien davantage que quatre points au classement.