Le XV de France prive Toulon d'un entraîneur pendant cinq semaines : comment Franck Azéma réorganise son staff après le départ de Mignoni

À Toulon, les doublons ne concernent pas uniquement les joueurs. Alors que les internationaux rejoignent leur sélection, le RCT doit également se passer de Maxime Petitjean, parti renforcer le staff du XV de France pendant cinq semaines. Une absence qui tombe plutôt mal après la démission de Pierre Mignoni, le 6 octobre. Selon les informations de Midi Olympique, le technicien ne reviendra pas au Campus toulonnais durant cette période. Franck Azéma doit donc composer sans adjoint dédié aux trois-quarts.

Trois entraîneurs devant, personne derrière

La situation a de quoi surprendre dans un Top 14 où les staffs sont toujours plus fournis. Azéma peut compter sur trois spécialistes des avants, Andrea Beal, Joe Codling et Anthony Ivaldi. Mais derrière, il manque désormais quelqu'un pour encadrer spécifiquement le travail des trois-quarts. Le manager reconnaît lui-même cette difficulté : « C'est sûr qu'il y aura une absence derrière. » Et pour le moment, aucun remplaçant n'a été annoncé.

Sinzelle en renfort du staff ?

Plutôt que de recruter dans l'urgence, Azéma entend s'appuyer sur l'expérience de ses joueurs. Et notamment celle de Jérémy Sinzelle, qui va donner un coup de main à l'entraînement. « Jérémy va m'aider sur des situations et des ateliers spécifiques », explique le technicien dans le Midol. Une mission supplémentaire pour le polyvalent trois-quarts, qui sera également titulaire au centre ce samedi soir contre Perpignan.

À 35 ans, Sinzelle possède suffisamment de bouteille pour transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Son rôle pourrait notamment être intéressant dans la lecture des situations offensives et la communication entre les lignes arrière. Sans pour autant devenir officiellement entraîneur. Le staff compte surtout sur l'autonomie de ses joueurs expérimentés pour maintenir les habitudes de travail.

Et pour les buteurs, on fait comment ?

L'absence de Petitjean pose également une question plus technique. Responsable de la stratégie du jeu au pied, l'ancien ouvreur a laissé des exercices et des routines à ses buteurs. Azéma participera à leur suivi, même s'il reconnaît ne pas pouvoir remplacer son collègue sur une véritable séance de tirs au but. Petitjean restera joignable à distance, tandis que Sébastien Bourdin, directeur de la performance, devrait notamment apporter le tee pendant les rencontres.

Trois matchs à gérer sans lui

Petitjean sera absent cinq semaines, mais seulement trois rencontres devraient réellement être concernées, selon Azéma, en raison des interruptions du championnat. Une nuance importante dans cette réorganisation, qui ne s'annonce donc pas forcément durable. L'accord avec les Bleus avait d'ailleurs été validé avant le départ de Mignoni, ce qui explique en partie la situation actuelle.

Reste désormais à voir comment Toulon absorbera ce manque d'encadrement. Premier test ce samedi à Aimé-Giral, face à Perpignan (21h). Avec Baptiste Serin, Tomas Albornoz et Melvyn Jaminet sur le terrain, les Rouge et Noir disposent de joueurs capables de prendre leurs responsabilités. À eux de montrer que le RCT peut continuer à fonctionner sans tous ses techniciens sur le bord de la pelouse.