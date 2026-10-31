38 ans à deux : O'Gara confie les commandes du Stade Rochelais à Bouju et Jurd pendant qu'Alldritt attend sur le banc

À eux deux, ils ont à peine 38 ans. Pourtant, Valentin Bouju (18 ans) et Diego Jurd (20 ans) auront les commandes du Stade Rochelais ce samedi 31 octobre sur la pelouse du Stade Français (16h35). Ronan O'Gara a choisi de faire confiance à cette jeune charnière pour défier les Parisiens à Jean-Bouin. Et derrière eux, un autre pari attire l'attention : Sam Tuifua débutera en numéro 8, tandis que Grégory Alldritt et Davit Niniashvili prendront place sur le banc.

Deux jeunes aux commandes, mais déjà du vécu

Bouju connaît déjà les joies et les exigences du Top 14. En septembre, le demi de mêlée avait disputé 80 minutes à Mayol lors du succès rochelais contre Toulon (21-20). Jurd possède également quelques références : sept matchs de championnat la saison passée, dont deux titularisations. Celle de samedi sera donc sa première de la saison, et non sa première chez les professionnels.

Le véritable défi sera désormais de faire fonctionner cette association. Bouju devra assurer des sorties de balle propres, tandis que Jurd prendra les décisions sur l'occupation et l'animation offensive. Face à une défense parisienne dirigée notamment par Paul Gabrillagues, la qualité des ballons fournis par les avants sera essentielle. D'autant que Louis Carbonel, en face, possède davantage de bouteille à l'ouverture.

17 minutes de Top 14, mais 14 essais en Pro D2

Devant eux, Sam Tuifua représente une autre curiosité de la composition maritime. Le troisième ligne néo-zélandais de 24 ans n'a disputé que 17 minutes de Top 14 cette saison. Mais l'ancien Montois possède de solides références à l'étage inférieur, avec 14 essais inscrits en 24 rencontres de Pro D2 la saison passée. De quoi attendre davantage de lui qu'un simple rôle de porteur de balle.

Associé à Levani Botia et Andy Timo en troisième ligne, Tuifua aura notamment pour mission de faire avancer les siens dans l'axe et de sécuriser les ballons de la jeune charnière. Un rôle important face à une troisième ligne parisienne emmenée par Yoan Tanga, ancien de la maison rochelaise.

Alldritt et Niniashvili pour terminer le travail ?

Le choix de laisser Alldritt et Niniashvili sur le banc est également intéressant. Avec Théo McFarland et Christophe Loustalot, O'Gara dispose de plusieurs solutions pour modifier le visage de son équipe en cours de rencontre. Dillyn Leyds récupère, lui, le poste d'arrière et le capitanat. Les jeunes seront donc entourés de joueurs expérimentés, dont Pierre Bourgarit et Levani Botia.

Cette répartition des responsabilités intervient après la défaite contre Bordeaux-Bègles (19-25) à Marcel-Deflandre. Pour rebondir à Paris, le staff rochelais mise sur une équipe capable de tenir le choc dès l'entame, avant d'éventuellement injecter de l'expérience et de la fraîcheur. Reste à savoir combien de temps O'Gara laissera les clés à ses jeunes titulaires, et dans quelles circonstances il fera appel à ses cadres. Un scénario particulièrement intéressant à suivre.