VIDEO. Des steps, de l’humour : ce centre/3ème ligne de 100kg scotche Gaël Fickou avec ses appuis délirants

Et si le rugby se réinventait occasionnellement sur YouTube, désormais ? Avec son format 1 vs 1, le streamer français Nogodi propose un concept de duels explosifs, déjà décliné à l’étranger et aujourd’hui déposé en France par sa société de production. Le temps d’un tournage, le terrain couvert du RCT Campus s’est donc transformé en arène pour un mini-tournoi de steps.

Le principe ? Des face-à-face dans un périmètre réduit, où il faut faire danser son adversaire sur les appuis. Ici, pas question de miser sur la puissance : vitesse, feintes et changements de direction font la différence.

La surprise du chef

Pour l’occasion, quelques-uns des profils les plus explosifs de la région avaient répondu présent. Parmi eux, les joueurs de 7 confirmés Dylan Chantreau (RCT, Monaco) et Dylan Ouisly (Monaco), mais aussi des ailiers de Fédérale 1 et de Nationale 2, comme Ange Mignoni (US Seynoise) et Thomas Dogoui (Châteaurenard).

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Devant un jury composé aussi de Gaël Fickou et l’humoriste varois ton pote Gillian, le spectacle était aussi dans les tribunes. Le stand-upper Lucien Gasparac a chauffé le public avec ses fameux "et allez", entre bonne humeur et humour.

Mais au milieu de ces bolides, un outsider a créé la surprise. Le centre/troisième ligne des Espoirs du XV du Coudon Liam Boutet, pensionnaire de Fédérale 1, a fini par s’imposer après avoir enrhumé ses adversaires un à un.

Un joueur "gazé", capable de faire parler ses appuis malgré ses 100 kilos. Une révélation pour ceux qui l’ont découvert à travers ce format ludique.

Le concept frais et sympa pourrait bientôt se dupliquer aux quatre coins de la France, à en croire les bruits qui circulent. Alors chauffe toi les appuis, mon poulet…