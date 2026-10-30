VIDEO. Des steps, de l’humour : ce centre/3ème ligne de 100kg scotche Gaël Fickou avec ses appuis délirants

Et si le rugby se réinventait occasionnellement sur YouTube, désormais ? Avec son format 1 vs 1, le streamer français Nogodi propose un concept de duels explosifs, déjà décliné à l’étranger et aujourd’hui déposé en France par sa société de production. Le temps d’un tournage, le terrain couvert du RCT Campus s’est donc transformé en arène pour un mini-tournoi de steps.
Le principe ? Des face-à-face dans un périmètre réduit, où il faut faire danser son adversaire sur les appuis. Ici, pas question de miser sur la puissance : vitesse, feintes et changements de direction font la différence.
La surprise du chef
Pour l’occasion, quelques-uns des profils les plus explosifs de la région avaient répondu présent. Parmi eux, les joueurs de 7 confirmés Dylan Chantreau (RCT, Monaco) et Dylan Ouisly (Monaco), mais aussi des ailiers de Fédérale 1 et de Nationale 2, comme Ange Mignoni (US Seynoise) et Thomas Dogoui (Châteaurenard).
Devant un jury composé aussi de Gaël Fickou et l’humoriste varois ton pote Gillian, le spectacle était aussi dans les tribunes. Le stand-upper Lucien Gasparac a chauffé le public avec ses fameux "et allez", entre bonne humeur et humour.
Mais au milieu de ces bolides, un outsider a créé la surprise. Le centre/troisième ligne des Espoirs du XV du Coudon Liam Boutet, pensionnaire de Fédérale 1, a fini par s’imposer après avoir enrhumé ses adversaires un à un.
Un joueur "gazé", capable de faire parler ses appuis malgré ses 100 kilos. Une révélation pour ceux qui l’ont découvert à travers ce format ludique.
Le concept frais et sympa pourrait bientôt se dupliquer aux quatre coins de la France, à en croire les bruits qui circulent. Alors chauffe toi les appuis, mon poulet…
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