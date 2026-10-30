Coup de tonnerre aux Samoa : la Fédération écartée de la gestion des sélections, le Mondial 2027 préservé

Le rugby samoan traverse une sérieuse crise institutionnelle. Ce vendredi 30 octobre, World Rugby a annoncé le retrait provisoire de Lakapi Samoa de son Conseil, sur fond de tensions concernant la gouvernance du rugby national. Un accord conclu avec le gouvernement et le Comité olympique samoan doit permettre de remettre de l'ordre dans les instances. Avec une priorité : préserver les sélections nationales et leur participation aux compétitions internationales, notamment la Coupe du monde 2027.

Pourquoi la Fédération samoane est-elle mise à l'écart ?

À l'origine de cette décision, des inquiétudes exprimées par le Premier ministre samoan concernant la gestion de Lakapi Samoa. Après plusieurs mois de tensions, des discussions organisées à Apia avec Brett Robinson, président de World Rugby, ont débouché sur un compromis. Le gouvernement avait notamment apporté son soutien à une fédération rivale.

Comme l'explique le communiqué officiel de World Rugby, Lakapi Samoa s'est volontairement retirée du Conseil de l'instance internationale. Deux procédures d'examen sont engagées : une enquête indépendante dirigée par des Samoans et une vérification du respect des critères d'adhésion à World Rugby.

Le Comité olympique reprend les commandes

Pendant cette période, la gestion du rugby de haut niveau revient au Samoa Association of Sports and National Olympic Committee (SASNOC), sous la supervision conjointe d'un groupe de pilotage. Celui-ci prendra notamment en charge la préparation des équipes nationales et leur participation aux compétitions internationales.

Cette organisation provisoire doit permettre aux joueurs de poursuivre leur activité pendant l'examen de la gouvernance. Les compétitions domestiques ne seront pas affectées. Quant à Lakapi Samoa, son retour au Conseil nécessitera une demande officielle et une nouvelle procédure d'approbation.

Le Mondial 2027 n'est pas menacé

Voilà le point essentiel pour les supporters des Manu Samoa : les sélections ne sont pas suspendues. Leur participation à la Nations Cup, aux compétitions féminines internationales et aux épreuves de rugby à sept reste prévue.

Le XV masculin, qui a décroché son billet pour le Mondial australien lors du tournoi final de qualification, pourra donc poursuivre sa préparation. Un soulagement pour une nation historique du rugby mondial, présente à chaque Coupe du monde depuis 1991. Reste désormais à résoudre les désaccords institutionnels pour permettre aux joueurs de se concentrer pleinement sur le terrain.