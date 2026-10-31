« On a neuf défaites, on est nuls » : Péméja quitte la conférence de presse, le président de Nevers dénonce une « incompétence »

Neuf matchs, neuf défaites. Et cette fois, le président sort du silence. Après la nouvelle désillusion de Nevers face à Brive vendredi soir (12-33), Régis Dumange n'a pas mâché ses mots. Devant la presse, le dirigeant de l'USON a dressé un constat particulièrement sévère sur son équipe, lanterne rouge de Pro D2. Selon les propos recueillis par Rugbyrama, il pointe notamment le manque de confiance, l'absence de réaction collective et les difficultés du staff.

« Il y a une incompétence quelque part »

Le constat dépasse désormais les seules performances des joueurs. Dumange regrette notamment les départs de Guillaume Jan et Sébastien Fouassier, deux entraîneurs historiques partis respectivement à Agen et Provence Rugby en 2025. Depuis, le président estime que le jeu nivernais s'est considérablement appauvri. Et sa sortie sur le fonctionnement sportif du club est particulièrement lourde : « Il y a une incompétence quelque part. »

Xavier Péméja quitte la conférence de presse

L'ambiance était tout aussi pesante du côté du manager Xavier Péméja. Après avoir lâché « On a neuf défaites, on est nuls », le technicien a quitté la conférence de presse. Une réaction comprise par son président, qui déplore l'absence de révolte dans le vestiaire. Le dirigeant se souvient notamment d'échanges autrement plus musclés entre joueurs après certaines défaites. Aujourd'hui, il constate surtout une équipe qui peine à réagir.

Le Pré-Fleuri n'effraie plus personne

Le chiffre avancé par Dumange est révélateur : cinq matchs consécutifs à domicile durant lesquels Nevers a laissé le bonus offensif à son adversaire. Le Pré-Fleuri, longtemps précieux pour l'USON, ne joue plus son rôle de forteresse. Les équipes visiteuses y évoluent désormais sans subir la pression sportive qui faisait autrefois la force des Jaunets.

Face à Brive, les Nivernais menaient pourtant 12-7 à la pause grâce aux essais de Jaminet et Reynolds. Mais la seconde période a tourné à la déroute, avec 26 unités encaissées sans parvenir à inscrire le moindre point. Les Corréziens, qui restaient sur trois revers consécutifs, sont repartis avec cinq points.

Le maintien devient une urgence

Avec six points de retard sur Narbonne, barragiste avant la dixième journée, Nevers voit déjà ses concurrents prendre leurs distances. Le prochain déplacement à Valence-Romans s'annonce délicat. Le club doit surtout retrouver une organisation collective capable d'enrayer cette spirale.

Dumange réclame désormais à son encadrement sportif d'éviter la dernière place. Aucune décision concernant le staff n'a été annoncée dans ses déclarations. Mais après neuf revers, les mots du président témoignent d'une inquiétude qui dépasse largement le seul résultat contre Brive.