TOP 14. Battu à Clermont, le Racing 92 face à un calendrier infernal avec Castres, Pau et Toulouse : le pire est-il encore à venir ?

Le Racing 92 n'avait vraiment pas besoin de ça. Battus 37 à 30 sur la pelouse de Clermont, ce samedi 31 octobre, les Franciliens ont encore laissé passer une occasion de sortir la tête de l'eau. Un revers dans ce fameux « match de la peur » qui les maintient dans les profondeurs du classement, malgré le bonus défensif.

Mais le plus inquiétant se trouve peut-être dans les prochaines semaines. Castres, Pau, Toulouse : le calendrier ne va franchement pas faire de cadeaux aux hommes de Patrice Collazo. Et les doublons internationaux risquent de sérieusement compliquer l'équation.

Castres, Pau, Toulouse : un programme qui fait mal à la tête

Premier obstacle, le déplacement à Pierre-Fabre le samedi 7 novembre. Jamais une partie de plaisir, surtout pour une équipe qui peine à trouver de la régularité. Puis viendra la réception de Pau, le 28 novembre, avant un voyage autrement plus périlleux à Toulouse, le 5 décembre. Trois adversaires aux ambitions élevées, avec deux déplacements particulièrement costauds. Pour le Racing, qui ne compte que deux victoires en huit journées, difficile d'imaginer pire programme pour se refaire la cerise.

Cinq Fidjiens et Tupou appelés en sélection

Et comme si cela ne suffisait pas, le staff devra composer avec les absences potentielles de plusieurs internationaux. Selon le recensement du Midi Olympique, huit Racingmen ont été appelés par leur sélection, dont cinq Fidjiens : Josua Tuisova, Vinaya Habosi, Selestino Ravutaumada, Lekima Tagitagivalu et Nathan Hughes. L'Australien Taniela Tupou figure également parmi les convoqués, tout comme Gerónimo Prisciantelli et Gagi Margvelashvili.

Le déplacement à Castres, en pleine fenêtre internationale, pourrait donc être particulièrement compliqué. Avec Tuisova, Habosi et Ravutaumada, Collazo risque de perdre une bonne partie de sa puissance offensive. Sans oublier Tupou en première ligne. De quoi obliger le staff à revoir ses associations et responsabiliser davantage les habituels remplaçants. Les disponibilités évolueront toutefois selon les sélections, notamment pour la réception de Pau après la fenêtre internationale.

Une occasion de se relancer... ou de s'enfoncer

Car au-delà des résultats, le Racing doit surtout retrouver de la constance. Capable d'aller gagner à La Rochelle (20-10), mais également de prendre une valise à Bordeaux (64-5), le club francilien souffle le chaud et le froid depuis septembre. Avec six défaites en huit journées, les ambitions de phases finales paraissent déjà bien éloignées.

Reste que ce calendrier peut aussi offrir une occasion de rebondir. Un succès à Castres ou une victoire face à Pau permettrait de retrouver de la confiance avant Toulouse. À condition de mettre enfin les ingrédients nécessaires, notamment dans le combat et la discipline.

À l'inverse, une nouvelle série de revers pourrait installer durablement le Racing dans la lutte pour le maintien. Et avec la Champions Cup qui arrive ensuite, le temps pour corriger le tir sera compté. Les prochaines semaines pourraient peser très lourd dans la saison des Ciel et Blanc.