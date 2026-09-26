Dupont, Ntamack, Capuozzo et 11 titulaires du 48-12 face à l’UBB : Toulouse sort l’artillerie lourde contre Montpellier

Toulouse remet ses cadres au centre du jeu
Le Stade Toulousain ne traite pas ces retrouvailles avec Montpellier comme une quatrième journée ordinaire. Dimanche à 21h05, Ugo Mola aligne Antoine Dupont, capitaine, avec Romain Ntamack à l’ouverture et Thomas Ramos à l’arrière. Julien Marchand débute au talon, entouré de Rodrigue Neti et Dorian Aldegheri. Derrière, Ange Capuozzo, Santiago Chocobares, Kalvin Gourgues et Teddy Thomas complètent une ligne de trois-quarts particulièrement dense.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 🤜🏻— Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 26, 2026
Hâte d’être à demain soir ♥️🖤 pic.twitter.com/9UosB2myha
Le pack sera complété par Joshua Brennan et Thibaud Flament en deuxième ligne. Alexandre Roumat, Efrain Elias et Théo Ntamack composent la troisième ligne. Sur le banc, Cyril Baille et Matthis Lebel apportent leur expérience, aux côtés de Thomas Lacombre, Joel Merkler, Robin Bonnard-Martin, Mathis Remue, Mathis Rapetti et M-É. Kouassi.
Onze titulaires du récital contre l'UBB
Un chiffre permet de mesurer la solidité de cette composition : 11 des 15 titulaires avaient déjà démarré face à Bordeaux-Bègles, lors du succès 48-12 à Ernest-Wallon. Toute la ligne arrière, de Dupont à Ramos, est même reconduite à l'identique. Ce soir-là, Gourgues, Capuozzo, Chocobares et Thomas avaient chacun trouvé l'en-but.TOP 14. Toulouse - Montpellier : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?
Et les quatre changements concernent uniquement les avants. Neti remplace Baille, Flament prend la place laissée par Emmanuel Meafou et la troisième ligne est remodelée autour de Roumat. Le contexte l'explique en partie : Meafou est touché au genou, François Cros est forfait et Jack Willis est encore ménagé cette semaine.
Cette continuité derrière donne surtout à Toulouse des repères déjà éprouvés. Dupont et Ntamack disposent d'un triangle arrière Capuozzo-Thomas-Ramos capable d'accélérer immédiatement. Tandis que Chocobares et Gourgues avaient déjà posé de sérieux problèmes à l'UBB dans l'axe.
Un remake de finale seulement 92 jours plus tard
Parce que ce Toulouse-Montpellier possède forcément une saveur particulière. 92 jours seulement séparent cette rencontre de la finale remportée 28-20 par les Rouge et Noir au Stade de France. Et le MHR arrive avec deux victoires consécutives, à Vannes (26-12) puis contre Perpignan (50-13).
Une composition qui annonce la couleur
Malgré plusieurs absences importantes devant, Toulouse conserve donc une ossature très proche de celle utilisée lors de sa démonstration contre Bordeaux. Le banc offre ensuite plusieurs profils plus jeunes, mais Baille et Lebel permettent de garder deux internationaux expérimentés disponibles. Trois mois après Saint-Denis, Ernest-Wallon accueille déjà les retrouvailles. Et Toulouse a clairement sorti les habits du dimanche.
Ok, mais il manque Willis, Cros et Méafou. 3 hommes de base dans le jeu d'avant du ST actuellement. Surtout dans les zones de collision et les rucks. Le pack toulousain va devoir montrer de la personnalité et de la rudesse.
J'aurais mis Brennan en 6 et Elias en 4. Ne serait-ce que pour le combat qu'il va y avoir. La 3 ème ligne est trop joueuse.
Il aurait fallu montrer la compo du MHR aussi ...
Et bé voilà un petit nouveau Espoir de 20 ans en 3eme ligne.
Premier petit nouveau de l'année issu de CdF, et issu du club depuis son plus jeune âge (cf. fiche sur site ST)
Allez le jeune, montre ce que tu vaut sur le terrain.
Quant à demain, defense de perdre !
Quand on joue le maintien, on ne perd pas à la maison 🤭
Allez les miens !
🔴⚫
Et l'italien, il se repose toujours ?
Du mal a se remettre de la prépa à base de cassoulet
autant en emporte le vent
j'ai l'impression qu'ils sont en train de lui affûter l'humilité
Content de te lire, même si je ne viens plus très souvent 😄
C'est pénible avec le téléphone que d'écrire un post 😂
L'humilité ?
Pourquoi pas ....🤔
je reviens progressivement meme si le nouveau site me gene dans le suivi des conversations ; c'est vrai que peut-etre suis-je particulier mais je ne viens pas ici pour donner mon avis sec mais enclencher une discussion voir une reflexion
Sauf là ou c'etait juste une forme d'humour