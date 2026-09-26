Dupont, Ntamack, Capuozzo et 11 titulaires du 48-12 face à l’UBB : Toulouse sort l’artillerie lourde contre Montpellier

Toulouse remet ses cadres au centre du jeu

Le Stade Toulousain ne traite pas ces retrouvailles avec Montpellier comme une quatrième journée ordinaire. Dimanche à 21h05, Ugo Mola aligne Antoine Dupont, capitaine, avec Romain Ntamack à l’ouverture et Thomas Ramos à l’arrière. Julien Marchand débute au talon, entouré de Rodrigue Neti et Dorian Aldegheri. Derrière, Ange Capuozzo, Santiago Chocobares, Kalvin Gourgues et Teddy Thomas complètent une ligne de trois-quarts particulièrement dense.

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Le pack sera complété par Joshua Brennan et Thibaud Flament en deuxième ligne. Alexandre Roumat, Efrain Elias et Théo Ntamack composent la troisième ligne. Sur le banc, Cyril Baille et Matthis Lebel apportent leur expérience, aux côtés de Thomas Lacombre, Joel Merkler, Robin Bonnard-Martin, Mathis Remue, Mathis Rapetti et M-É. Kouassi.

Onze titulaires du récital contre l'UBB

Un chiffre permet de mesurer la solidité de cette composition : 11 des 15 titulaires avaient déjà démarré face à Bordeaux-Bègles, lors du succès 48-12 à Ernest-Wallon. Toute la ligne arrière, de Dupont à Ramos, est même reconduite à l'identique. Ce soir-là, Gourgues, Capuozzo, Chocobares et Thomas avaient chacun trouvé l'en-but.

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Et les quatre changements concernent uniquement les avants. Neti remplace Baille, Flament prend la place laissée par Emmanuel Meafou et la troisième ligne est remodelée autour de Roumat. Le contexte l'explique en partie : Meafou est touché au genou, François Cros est forfait et Jack Willis est encore ménagé cette semaine.

Cette continuité derrière donne surtout à Toulouse des repères déjà éprouvés. Dupont et Ntamack disposent d'un triangle arrière Capuozzo-Thomas-Ramos capable d'accélérer immédiatement. Tandis que Chocobares et Gourgues avaient déjà posé de sérieux problèmes à l'UBB dans l'axe.

Un remake de finale seulement 92 jours plus tard

Parce que ce Toulouse-Montpellier possède forcément une saveur particulière. 92 jours seulement séparent cette rencontre de la finale remportée 28-20 par les Rouge et Noir au Stade de France. Et le MHR arrive avec deux victoires consécutives, à Vannes (26-12) puis contre Perpignan (50-13).

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Une composition qui annonce la couleur

Malgré plusieurs absences importantes devant, Toulouse conserve donc une ossature très proche de celle utilisée lors de sa démonstration contre Bordeaux. Le banc offre ensuite plusieurs profils plus jeunes, mais Baille et Lebel permettent de garder deux internationaux expérimentés disponibles. Trois mois après Saint-Denis, Ernest-Wallon accueille déjà les retrouvailles. Et Toulouse a clairement sorti les habits du dimanche.