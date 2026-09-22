TOP 14. Toulouse - Montpellier : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Toulouse-Montpellier, la finale revient trois mois plus tard

Trois mois après le Stade de France, Toulouse et Montpellier se retrouvent déjà. Le Stade Toulousain recevra le MHR dimanche 27 septembre, à Ernest-Wallon, pour clôturer la quatrième journée de TOP 14. Une programmation assez logique pour le remake de la dernière finale du championnat, remportée 28-20 par les Rouge et Noir le 27 juin.

Toulouse s'est bien remis de sa défaite inaugurale à La Rochelle, 30-27. Les champions de France ont ensuite corrigé Bordeaux 48-12 avant de gagner à Vannes, 29-23. Avec deux succès consécutifs, les Toulousains occupent la deuxième place avant cette quatrième journée.

Montpellier vient d'en passer 50 à Perpignan

Montpellier débarquera également avec de sérieux arguments. Après son revers initial contre Pau, 27-19, le MHR a gagné à Vannes, 26-12, puis largement dominé Perpignan 50-13. Deux victoires consécutives qui placent les Héraultais au cinquième rang avec neuf points.

Et difficile de totalement détacher cette rencontre du 27 juin dernier. Au Stade de France, Toulouse avait remporté le Bouclier de Brennus en dominant Montpellier 28-20. Les deux formations n'auront donc attendu que 92 jours avant de se retrouver.

Gros test pour deux équipes lancées

Le contexte a évidemment changé depuis Saint-Denis. Nous sommes seulement en septembre et personne ne distribuera de Brennus à Ernest-Wallon. Mais cette affiche permettra déjà de mesurer deux équipes qui viennent d'enchaîner deux victoires après avoir perdu leur premier match.

Pour Toulouse, l'objectif sera aussi d'enchaîner une deuxième victoire à domicile après la démonstration contre l'UBB. Montpellier peut de son côté frapper un joli coup en allant gagner chez le champion en titre, huit jours seulement après avoir passé sept essais à Perpignan.

À quelle heure regarder Toulouse-Montpellier ?

Stade Toulousain - Montpellier Hérault Rugby débutera dimanche 27 septembre à 21h05 à Ernest-Wallon et sera diffusé en direct sur Canal+. Trois mois après avoir joué le Brennus, les deux derniers finalistes vont donc remettre ça. Cette fois, seulement quatre points seront posés sur la table.