Blessé lors du déplacement en Bretagne, remporté face au RC Vannes (23-29), le week-end dernier, Emmanuel Meafou sera éloigné des terrains pour un moment. En effet, le Stade Toulousain a officiellement annoncé que son deuxième ligne “a été opéré avec succès”, ce jeudi 24 septembre. Le colosse (146 kg pour 2,03 m) est victime d’une rupture du ligament latéral externe du genou gauche. Le club champion de France précise que le joueur “sera éloigné des terrains plusieurs mois afin de se rétablir correctement”. Alors, quelle est la durée d'indisponibilité probable du joueur de 28 ans, à un an de la Coupe du Monde 2027 ?

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Un retour attendu à l’hiver prochain

Prise en charge à temps, une rupture du ligament latéral externe du genou prend généralement bien moins de temps à guérir qu’une blessure du même genre aux ligaments croisés, par exemple. En effet, les périodes de convalescence pour ce genre de blessure peuvent seulement durer une dizaine de semaines, dans les meilleurs cas. Par ailleurs, la Dépêche du Midi a indiqué que le Stade Toulousain ne comptait pas revoir l’international français avant au moins trois mois. Un joker médical est recherché, alors que, au même poste, le jeune Clément Vergé est également indisponible pour une longue période.

Habituellement, la reprise du rugby après une blessure de cette nature se fait entre trois et six mois après l’opération. Pour une rupture du ligament latéral externe du genou, l’important est surtout d’opérer rapidement, afin d’éviter d’altérer irrémédiablement la stabilité de l’articulation. Passé par le bloc moins d’une semaine après le choc qui a causé ce pépin physique, Emmanuel Meafou ne devrait pas être inquiété, mais la durée d’indisponibilité peut se révéler très variable.

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Bien se préparer avant la Coupe du Monde

Ainsi, le joueur manquera le rendez-vous automnal du XV de France, mais pourrait ne plus rejouer avant la fin de l'année 2026. Néanmoins, il devrait pouvoir postuler pour un retour en Bleu, à l’aube de la préparation du Tournoi des 6 Nations, si sa rééducation se passe comme prévu. De fait, Emmanuel Meafou serait pleinement disponible pour disputer la deuxième partie de saison, en club, et les dernières grandes échéances internationales, avant la Coupe du Monde 2027 en Australie.

Pour cause, avec son parcours atypique, le joueur souhaite être au meilleur niveau possible, sur la fin de saison, afin de préparer parfaitement la Coupe du Monde en Australie. Si cette formule est vraie pour tous les prétendants au XV de France, elle résonne encore davantage au sujet du Toulousain. Après une enfance passée sur l’île-continent, le deuxième ligne a accumulé pas moins de 18 sélections avec la tunique céruléenne. Il souhaiterait retrouver cette terre à l’occasion d’un Mondial, que l’on espère réussi, où la sélection tricolore est très attendue.

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Manny Meafou, un destin franco-australien

D’origine samoane, le Tricolore est né en Nouvelle-Zélande à la fin du siècle dernier. Dès ces deux ans, ses parents déménagent en Australie, passant de Sydney à Brisbane, puis Melbourne en quelques années. Adepte du rugby à XIII dans sa jeunesse, le colosse s’est tourné vers la discipline quinziste durant l'adolescence. Boudé par les grandes écuries australiennes du Super Rugby, ‘Manny’ Mefaou a plusieurs fois pensé à arrêter le rugby à XV, pensant même à se reconvertir dans le football américain.

Cependant, à 21 ans, il parvient à intégrer le centre de formation du Stade Toulousain, après une douzaine de matchs en National Rugby Championship, tentative avortée d’un championnat national professionnel australien. En Haute-Garonne, il retrouve son attrait pour le rugby à XV. Un an après son arrivée chez les Espoirs, il intègre le groupe professionnel. Porté par un gabarit et une énergie hors du commun, Emmanuel Meafou devient un élément de poids dans son club.

Reconnaissant envers l’ovalie hexagonale, il refuse les avances des Wallabies. Apprécié de Fabien Galthié, il fait le choix de représenter la France dès la fin d’année 2022, alors qu’il n’est même pas encore éligible au XV de France. Le 10 mars 2024, il connaît une première sélection chargée en émotion, lors d’une victoire au pays de Galles (24-45). Aujourd’hui, Emmanuel Meafou s’impose comme l’un des indispensables du groupe tricolore. Si les blessures l'épargnent, cela ne fait aucun doute qu’il devrait pouvoir boucler la boucle. Le Toulousain d'adoption irait disputer la plus grande des compétitions au pays qui l’a élevé, avec le maillot de celui qui l’a vu grandir.

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