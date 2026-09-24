Après Meafou, Toulouse verrouille Clément Vergé et consolide déjà sa deuxième ligne pour les prochaines saisons

Clément Vergé va poursuivre son histoire avec le Stade Toulousain. Selon La Dépêche, le deuxième ligne de 25 ans a donné son accord pour trois saisons supplémentaires, alors que son contrat courait jusqu’en juin 2027. Il est donc désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2030. Lyon était très intéressé, tandis que Toulon et Bayonne s’étaient également positionnés. Toulouse conserve ainsi un profil JIFF devenu précieux dans sa rotation.

Le timing donne encore un peu plus de poids à cette prolongation. Vergé se remet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, contractée durant le stage de présaison à Gérone. Opéré le 7 septembre, l’Ariégeois devrait manquer environ huit mois et vise un retour au printemps. Le club a pourtant choisi de s’engager sur la durée avec un joueur actuellement loin des terrains.

Plus qu’un simple joueur de rotation

À Toulouse, Vergé a grandi presque en même temps que son rôle. Arrivé au centre de formation en 2018 après avoir débuté à Saint-Girons, il compte 59 matchs de Top 14 et 6 essais avec le Stade. Il a également participé aux quatre titres de champion de France remportés entre 2023 et 2026. Un CV déjà solide pour un joueur qui vient seulement de fêter ses 25 ans.

Mais son intérêt dépasse les feuilles de match accumulées pendant les doublons. Capable d’évoluer en numéro 4 comme en numéro 5, Vergé apporte du volume et surtout une vraie compétence en touche. La Dépêche le présente avec Alexandre Roumat comme l’un des capitaines de touche toulousains. Dans un secteur où la lecture compte parfois autant que les centimètres, ce détail pèse lourd.

Un dossier réglé au milieu des blessures

Et cette prolongation arrive dans une période délicate pour la cage toulousaine. Emmanuel Meafou, récemment prolongé jusqu’en 2031, souffre lui aussi du genou et pourrait manquer environ dix semaines. Avec Vergé absent jusqu’au printemps, le staff poursuit sa recherche d’un joker médical, tandis que Thibaud Flament, Joshua Brennan ou Efrain Elias peuvent être sollicités au niveau internationnal.

À moyen terme, le message est clair. Toulouse sécurise un joueur formé au club, JIFF, déjà installé dans la rotation et encore âgé de seulement 25 ans. Après Meafou, le dossier Vergé ferme une autre porte sur le marché. Efrain Elias, sous contrat jusqu’en 2027, reste désormais le dernier deuxième ligne de l’effectif dans cette situation contractuelle.

La confiance avant le retour

Pour Vergé, cette signature enlève au moins une incertitude pendant une rééducation longue. Le genou devra patienter, mais son avenir est déjà écrit : lorsqu’il retrouvera Ernest-Wallon, ce sera encore en rouge et noir.