Suaalii à l’aile, Donaldson à l’ouverture : l’Australie change ses repères avant son énorme test face aux Springboks

Vendredi, Les Kiss a dévoilé sa composition des Wallabies pour recevoir l'Afrique du Sud dimanche à Perth. Deux choix retiennent l'attention avant ce test.

Un repositionnement inédit pour Suaalii

Suaalii a toujours joué au centre depuis ses débuts en sélection australienne. Ce week-end, il sera pour la première fois titulaire à l'aile. Il est préféré à Harry Potter à ce poste. Un choix qui rebat les cartes dans la ligne de trois-quarts des Wallabies. Ce changement prend encore davantage de relief au regard du profil de Suaalii.

À seulement 23 ans, l'ancien treiziste compte déjà 24 sélections avec les Wallabies. Du haut de ses 1,96 m pour 98 kg, il offre surtout une arme évidente dans le jeu aérien. Lors du Nations Championship disputé en juillet, il avait notamment terminé avec 12 défenseurs battus, meilleur total australien à égalité avec Rob Valetini. Une qualité qui n'est évidemment pas étrangère à son déplacement sur l'aile face à une équipe sud-africaine particulièrement friande du jeu au pied de pression.

Donaldson à l'ouverture, une charnière imposée par la blessure de Gordon

Le changement ne s'arrête pas là. Ben Donaldson prend la place de Carter Gordon à l'ouverture. L'ouvreur habituel s'est cassé une jambe lors du match nul en Argentine (28-28), le 6 septembre. L'Australie doit donc composer sans l'un de ses cadres, à un poste clé. Donaldson n'arrive pas non plus complètement novice dans ce rôle.

Le joueur de la Western Force possède désormais 25 sélections avec l'Australie. Mais les titularisations à l'ouverture ont été rares ces dernières saisons : avant le déplacement à Mendoza début septembre, il n'avait plus débuté un Test avec le numéro 10 depuis… l'Argentine en 2024. Depuis la Coupe du monde 2023, il n'avait même commencé que deux rencontres à ce poste avant ce retour dans le XV de départ. À Perth, le joueur de 27 ans enchaîne donc une nouvelle occasion importante de s'installer.

La composition de l'Australie : Wright - Jorgensen, Ikitau, Paisami, Suaalii - (o) Donaldson, (m) Lonergan - McReight, Wilson (cap), Valetini - Williams, Canham - Alaalatoa, Paenga-Amosa, Bell. Remplaçants : Pollard, Ross, Tupou, Salakaia-Loto, Hooper, Tizzano, McDermott, Potter.

Un adversaire à la hauteur de l'événement

En face, l'Afrique du Sud arrive en double championne du monde en titre. Les Springboks restent sur une série de 3 victoires en 4 matchs face aux All Blacks. Ils ont remporté cinq de leurs six dernières confrontations avec l'Australie.

Les scores cumulés sur cette période donnent 182 points aux Springboks contre 99 aux Wallabies. Seule exception : le spectaculaire succès australien 38-22 à Johannesburg en août 2025. Mais le contexte de Perth offre une statistique beaucoup plus équilibrée : en dix Tests disputés entre les deux équipes dans la ville, chacune compte quatre victoires, pour deux matchs nuls.

« Affronter la meilleure équipe du monde oblige à être au sommet de sa concentration », prévient Les Kiss. Nous avons travaillé dur sur plusieurs secteurs clés afin de relever ce défi et de continuer à faire progresser notre jeu. » Il faut cependant relativiser l'idée d'une Afrique du Sud figée dans son XV type.

Après avoir remporté 3-1 sa série de quatre Tests face aux All Blacks, Rassie Erasmus a profondément remanié son équipe pour Perth : 13 changements dans le XV de départ par rapport à celui qui avait battu la Nouvelle-Zélande 43-28. André Esterhuizen est notamment nommé capitaine. Derrière cette rotation demeure toutefois une profondeur assez vertigineuse, avec Eben Etzebeth et Handré Pollard titulaires, tandis que Malcolm Marx, Ox Nche, Jasper Wiese ou encore Sacha Feinberg-Mngomezulu débuteront sur le banc.

Une série encore invaincue à confirmer

Depuis qu'il a pris les commandes des Wallabies en juillet, Les Kiss n'a jamais perdu. Il a succédé à Joe Schmidt : deux victoires contre le Japon, un match nul en Argentine. « Nous avons eu une solide fenêtre de préparation à Perth en vue de cet énorme test contre l'Afrique du Sud », assure le sélectionneur, deux jours avant le coup d'envoi. Ce dimanche, son groupe remanié affronte pour la première fois un adversaire de ce calibre.