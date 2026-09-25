Les Sept-Deniers essaient de construire l’avenir du rugby de la Ville rose depuis quelques semaines déjà. Après les départs amers de François Cros et Thomas Ramos et ceux consentis de Cyril Baille et Dorian Aldegheri, le Stade Toulousain souhaitait éviter la fuite de nouveaux cadres, à l’été prochain. Alors que les négociations se font à vitesse grand V, pour éviter de polluer une saison pré-Mondial 2027, quelques bonnes nouvelles égayeront le début d’automne des supporters toulousains. Récemment, c’est Anthony Jelonch qui aurait envoyé des signaux positifs au sujet d’une prolongation.

Selon la Dépêche du Midi, le troisième ligne polyvalent se dirigerait vers un nouveau bail en Haute-Garonne. Après cinq années de bons et loyaux services envers le blason rouge et noir, le Gersois devrait rester à Toulouse, même si rien n’est signé pour le moment. Par ailleurs, les rumeurs positives dans la Ville rose se conjuguaient à celles plus pessimistes, entendues dans le Tarn en parallèle.

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Le CO doublé par le Stade Toulousain

En effet, le Castres Olympique était l’un des principaux concurrents au Stade Toulousain dans ce dossier prisé. Le joueur de 30 ans était attiré par un éventuel retour dans le club qui a achevé sa formation et l’a lancé dans le bain professionnel. Pour rappel, l'international tricolore a disputé 93 rencontres, entre 2016 et 2021, sous les couleurs de l’écurie voisine du Sidobre. Il y a encore peu, cette formation pensait même être en très bonne voie, avant que le vent ne tourne.

Le club possédé par les laboratoires Pierre Fabre aurait formulé une “offre nettement supérieure” à celle du Stade Toulousain, toujours d’après les sources du quotidien local. Le contrat proposé par l’ancien club d’Anthony Jelonch s’étalait sur trois saisons. En parallèle, l’ASM Clermont et le RC Vannes étaient aussi présents dans les discussions. Cependant, le club auvergnat et la formation bretonne n'ont visiblement pas réussi à tirer leur épingle du jeu lors des négociations. Cette prolongation en Haute-Garonne, pour une durée inconnue, se ferait alors avec un salaire moins important.

Pour cause, Anthony Jelonch aura 31 ans au lancement de la prochaine saison de Top 14. Ainsi, le Stade Toulousain a appliqué sa nouvelle politique salariale au natif de l’Armagnac. En clair, le joueur devait concéder une baisse de salaire significative s’il souhaitait prolonger dans le club où il a remporté quatre Boucliers de Brennus. Au plus bas, cette politique pouvait représenter jusqu’à une baisse de 30 % du salaire, selon les joueurs concernés. À ce jour, la dévalorisation de la rémunération proposée au joueur de la troisième ligne n’est pas connue.

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L’avenir se précise pour Jelonch

Souvent pénalisé par les blessures ces dernières années, le joueur formé au FC Auch Gers a néanmoins toujours réussi à revenir sur le devant de la scène. La saison passée, Anthony Jelonch a disputé un peu plus d’une quinzaine de matchs avec les Rouge et Noir, toutes compétitions confondues, ainsi que 9 rencontres internationales avec le XV de France. Apprécié d’Ugo Mola et de Fabien Galthié pour ses efforts remarquables à chaque apparition sur les prés, il est un élément attendu avec les Bleus pour la Coupe du monde en Australie, prévue dans un an.

Cette prolongation arrive à un moment où l’avenir de plusieurs éléments français du pack toulousain semble s’acter. Il y a un peu moins d’une dizaine de jours, le colosse Emmanuel Meafou (28 ans) s’est mis d’accord avec la direction stadiste pour prolonger, malgré un intérêt parisien particulièrement insistant. En début de semaine, c’était le jeune deuxième ligne Clément Vergé (25 ans) qui avait acté, là encore selon la Dépêche du Midi, un renouvellement de son attachement au Stade Toulousain, au moins jusqu’en 2030.

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