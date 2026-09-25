De Meafou à Cros, Toulouse perd plusieurs cadres devant : Montpellier va immédiatement tester un pack profondément remanié

L’infirmerie déborde avant Montpellier

Le Stade Toulousain retrouve Montpellier dimanche à Ernest-Wallon, trois mois après sa victoire 28-20 en finale du Top 14. Mais le champion va se présenter devant ses supporters avec une infirmerie chargée. Emmanuel Meafou, victime d’une rupture du ligament latéral externe du genou gauche contre Vannes, a été opéré et manquera plusieurs mois de compétition. Clément Vergé, touché aux croisés cet été, ne reviendra pas avant le printemps. Tommaso Menoncello et Pierre-Louis Barassi restent indisponibles.

François Cros, gêné à un genou, est forfait dimanche. Jack Willis reste incertain. Anthony Jelonch, Léo Banos et Mathis Castro-Ferreira poursuivent leur reprise. Tandis que Malachi Hawkes et Nelson Épée sont toujours absents. Même pour Toulouse, habitué à étirer son effectif pendant les fenêtres internationales, le tableau ressemble à un mauvais jeu de Tetris.

Flament-Brennan, puis quoi derrière ?

Sans Meafou ni Vergé, Toulouse ne compte plus que quatre deuxièmes lignes de métier valides chez les professionnels : Thibaud Flament, Joshua Brennan, Efrain Elias et Roméo Bonnard-Martin. Pour dimanche, les observateurs privilégiés envisagent Flament et Brennan titulaires, avec Elias utilisé en troisième ligne. Chaque solution choisie pour réparer un poste fragilise donc le suivant.

Et la troisième ligne n’est guère plus confortable. Avec Cros forfait, Willis incertain et Jelonch, Banos et Castro-Ferreira indisponibles, le trio Roumat-Théo Ntamack-Elias est pressenti. Peato Mauvaka a déjà dépanné à ce niveau en phases finales. Mais déplacer le talonneur international reste une solution de circonstance. Le réservoir rouge et noir commence à être sérieusement sollicité.

Les Espoirs vont encore monter d’un étage

Ce contexte ouvre la porte aux jeunes. Roméo Bonnard-Martin peut gagner du temps de jeu, tandis que Marc-Élie Kouassi et Guillaume Raynaud ont déjà été intégrés à la rotation sans pour autant jouer. La blessure de Meafou pose surtout une question pour novembre : comment traverser les doublons si Flament, Brennan ou Elias partent en sélection ? La Dépêche évoque aussi la possibilité de rappeler ponctuellement Raphaël Portat, prêté à Provence Rugby.

Montpellier arrive au mauvais moment

Montpellier revient à Ernest-Wallon après la finale perdue en juin, mais aussi avec le souvenir du 44-14 infligé aux Toulousains lors de la troisième journée de la saison passée. Toulouse reste très armé derrière avec Dupont, Ntamack, Ramos ou Chocobares. Dimanche, pourtant, le match pourrait se jouer dans des zones plus directes : collisions, conquête et capacité d’un pack remanié à tenir la densité héraultaise.

Et c’est là que ce premier bloc devient révélateur. Les champions de France ont encore des internationaux partout. Leur vrai test sera de conserver leur niveau collectif alors que deux zones essentielles du pack doivent déjà être recomposées.