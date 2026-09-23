Emmanuel Meafou absent trois mois, quelles conséquences pour Toulouse (déjà à la recherche d'un joker médical) et le XV de France ?

Alors qu'il n'avait pas débuté face à Vannes, le colosse du Stade Toulousain se serait blessé durant les 24 minutes jouées au Roazhon Park de Rennes.

En effet, selon nos confrères de La Dépêche, l'homme aux 18 sélections avec le XV de France va manquer pratiquement trois mois de compétition.

Un genou en délicatesse selon les propos rapportés, de quoi accélérer la quête d'un joker pour le Stade Toulousain et libérer une place avec le XV de France pour le Nations Championship.

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Meafou et Vergé out, Toulouse en quête d'un joker

Si cette absence vient s'ajouter à celle de Clément Vergé, victime d'une rupture du ligament croisé il y a quelques semaines, Toulouse n'a plus d'autre choix que de chercher un joker médical.

Et pour cause, Efrain Elias, Thibaut Flament et Joshua Brennan pourraient être concernés par la phase retour du Nations Championship en novembre prochain, laissant pour seul deuxième ligne Roméo Martin-Bonnard.

Le temps presse, même si Toulouse dispose d'environ un mois pour dénicher sa perle rare. Parmi les joueurs éventuellement sondés, on pense directement aux néo-retraités, comme l'a fait le Stade Français avec Fabrice Metz par exemple.

Dans ce registre, Rob Simmons (37 ans), ancien Clermontois, Ultan Dillane (32 ans) ou Kane Douglas (37 ans), tous deux partis de La Rochelle, peuvent être des pistes. Néanmoins, Toulouse, dans ses recherches de jokers médicaux, a souvent privilégié une piste étrangère, laissant place à de belles histoires comme, par exemple, la venue de Pita Ahki.

⚠️On vous le dit et on vous le répète : il faut toujours regarder deux fois et des deux côtés avant de traverser un passage à niveau 🚆

Un plaquage de circonstance dans ce derby bouillant signé Emmanuel Meafou 👊 pic.twitter.com/ZOmOVDTNJX — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 6, 2024

Champ libre avec le XV de France

Cette absence va naturellement redistribuer les cartes en Bleu, car si le colosse du Stade Toulousain fait figure de titulaire avec la bande de Fabien Galthié, son statut est régulièrement challengé entre indisponibilité et blessure.

Si bien que Mickaël Guillard est devenu une option plus que crédible pour le remplacer, comme cela s'est fait durant le dernier Tournoi des 6 Nations.

Derrière, Tom Staniforth a grappillé lui aussi du temps de jeu et s'est montré plus qu'à l'aise avec le maillot du XV de France sur les épaules.

Mais la concurrence fait rage : Tyler Duguid, Baptiste Pesenti, Jimi Maximin ou encore Boris Palu peuvent tout à fait figurer dans le groupe pour la prochaine phase du Nations Championship.