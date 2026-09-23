Emmanuel Meafou absent trois mois, quelles conséquences pour Toulouse (déjà à la recherche d'un joker médical) et le XV de France ?

Alors qu'il n'avait pas débuté face à Vannes, le colosse du Stade Toulousain se serait blessé durant les 24 minutes jouées au Roazhon Park de Rennes.
En effet, selon nos confrères de La Dépêche, l'homme aux 18 sélections avec le XV de France va manquer pratiquement trois mois de compétition.
Un genou en délicatesse selon les propos rapportés, de quoi accélérer la quête d'un joker pour le Stade Toulousain et libérer une place avec le XV de France pour le Nations Championship."J'aime beaucoup ce sport" : Romain Ntamack à la découverte d'une nouvelle discipline avec le Stade Toulousain
Meafou et Vergé out, Toulouse en quête d'un joker
Si cette absence vient s'ajouter à celle de Clément Vergé, victime d'une rupture du ligament croisé il y a quelques semaines, Toulouse n'a plus d'autre choix que de chercher un joker médical.
Et pour cause, Efrain Elias, Thibaut Flament et Joshua Brennan pourraient être concernés par la phase retour du Nations Championship en novembre prochain, laissant pour seul deuxième ligne Roméo Martin-Bonnard.
Le temps presse, même si Toulouse dispose d'environ un mois pour dénicher sa perle rare. Parmi les joueurs éventuellement sondés, on pense directement aux néo-retraités, comme l'a fait le Stade Français avec Fabrice Metz par exemple.
Dans ce registre, Rob Simmons (37 ans), ancien Clermontois, Ultan Dillane (32 ans) ou Kane Douglas (37 ans), tous deux partis de La Rochelle, peuvent être des pistes. Néanmoins, Toulouse, dans ses recherches de jokers médicaux, a souvent privilégié une piste étrangère, laissant place à de belles histoires comme, par exemple, la venue de Pita Ahki.
⚠️On vous le dit et on vous le répète : il faut toujours regarder deux fois et des deux côtés avant de traverser un passage à niveau 🚆— TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 6, 2024
Un plaquage de circonstance dans ce derby bouillant signé Emmanuel Meafou 👊 pic.twitter.com/ZOmOVDTNJX
Champ libre avec le XV de France
Cette absence va naturellement redistribuer les cartes en Bleu, car si le colosse du Stade Toulousain fait figure de titulaire avec la bande de Fabien Galthié, son statut est régulièrement challengé entre indisponibilité et blessure.
Si bien que Mickaël Guillard est devenu une option plus que crédible pour le remplacer, comme cela s'est fait durant le dernier Tournoi des 6 Nations.
Derrière, Tom Staniforth a grappillé lui aussi du temps de jeu et s'est montré plus qu'à l'aise avec le maillot du XV de France sur les épaules.
Mais la concurrence fait rage : Tyler Duguid, Baptiste Pesenti, Jimi Maximin ou encore Boris Palu peuvent tout à fait figurer dans le groupe pour la prochaine phase du Nations Championship.
C'est un coup dur pour le ST. L'EDF trouvera toujours matière avec Flament, Guillard ou Staniforth en 5 ...
Les pistes évoquées sont des blagues: que des vieux de plus de 35 ans et Dilanne qui ne ressemble quand même pas vraiment au morphotype de Méafou.
Je parierai plutôt sur un recrutement à l'étranger, hémisphère Sud ou une montée des jeunes espoirs, ou éventuellement une montée dans la cage de Jelonch ou Roumat (bien que pour ce dernier je n'y crois pas ) ... Ou une descente de Colombe ...
Mais si Flament et Brennan partent ... Je ne sais pas comment le Stade va faire avec Martin Bonnard + des espoirs, + un joker médical ... Ca va être juste !
Cette blessure résulte d'un plaquage sans les bras directement sur son genou de la part d'un pilier de Vannes sanctionné d'une simple pénalité, vu que c'était la fin du match...
Sur le coup j'étais scandalisé de ce plaquage...
effectivement ...
A quoi sert d'avoir mis le grand Tao dans la liste des joueurs protégés ????
Surtout qu'il n'avance plus !
Et Tuilagi idem...j'ai vu un match de Perpignan pour se replacer il marche alors que Colombe cours lui !!!!
De plus Staniforth n'est pas dans la liste des "protégés" ???,
Encore des choix très discutable !
De plus l'absence de Maefou ne permet pas d'avoir la solution Guillard en 8.
Par effet cascade l'absence de 8 dans cette liste (en particulier Alldritt) est aussi sujet à une grande interrogation.
Pour rencontrer les Bocks le retour de Alldritt devient quasi obligatoire si on veux rivaliser !
Pour dire enfin bravo FG pour
le choix des "protégés 😠😠 !
Je rajouterai que Tyler Duguid me semble le plus à meme d'être dans la liste de Novembre, compte tenu que dans le Top 14, le paquet d'avants de Montpellier me semble etre le plus "pénible" dans les phases statistiques et même dans le jeu courant.
Contre les Bocks cela peut servir !
Pour le ST seul la piste Simmons me semble cohérente, Dliiane est un 4/6, et Douglas n'a pas été particulièrement bon à La Rochelle la saison dernière.
D'autres pistes ?
Il me semble que la liste date de début 2026, donc inclut principalement des joueurs du XV de France en 2025 et ceux projetés pour les 6N 2026, donc il y a des bizarreries type Tao, Seunes ou l'absence de Lucu qui était blessé.
@Mic19 plusieurs versions existent de cette liste, selon différents médias et il semble que celle avec Tao qui n'est plus en edf depuis quelques temps en soit la preuve!