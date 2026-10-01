"Donner à manger à nos supporters" : Xavier Sadourny révèle l'enjeu majeur qui pèse sur le derby face au Stade Toulousain

C'est le rendez-vous de cette 5e journée de Top 14 : les Tarnais reçoivent l'ogre toulousain pour ce qui s'apparente à l'un des derbys les plus chauds de l'élite française.

Xavier Sadourny attend donc de son équipe une vraie dose de sérieux et surtout l'envie de récompenser des supporters toujours aussi assidus, malgré des résultats moyens ces derniers mois.

Peut-être boudé par certains, le Castres Olympique affiche complet ce week-end, chose qui n'est arrivée que six fois la saison dernière.

Cette rencontre face à Toulouse doit donc permettre aux guerriers de l'Agout de retrouver une place de choix dans le cœur des supporters.

TOP 14. Castres - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Xavier Sadourny : "C'est le bon moment"

Alors qu'il n'a jamais remporté de derby depuis qu'il est à la tête de la forteresse castraise, Xavier Sadourny a envoyé de nombreux signaux à ses joueurs cette semaine.

Forcément d'une importance capitale sur le plan comptable, cette rencontre est aussi et surtout le rendez-vous annuel de tout un peuple.

Et le manager le sait bien : en conférence de presse, il plaide notamment pour franchir un cap sportif, mais pour surtout récompenser les supporters.

« Si dans l'utilisation du ballon t'es fade et que tu ne parles pas le même rugby, ça va être compliqué. Si défensivement tu ne parles pas le même rugby, ça va être aussi compliqué. Donc ce genre d'adversaire te pousse à très bien jouer au rugby. Puis l'environnement aussi : on a envie de donner à manger à nos supporters pour qu'ils nous encouragent, et ça passe par une grosse performance, dans l'engagement, dans la défense et dans tout ce qui compose ce sport. Puis je pense que c'est le bon moment, c'est une belle opportunité. »

Xavier Sadourny

Toulouse, la meilleure équipe du monde ?

Néanmoins, le technicien tarnais sait à qui il aura affaire : en face, bien que diminué, le Stade Toulousain s'apparente à la meilleure formation de France, sûrement d'Europe et peut-être même du monde.

Chose à laquelle les Tarnais sont prêts, sans pour autant subir ce grand rendez-vous, car mine de rien, les hommes de Xavier Sadourny sont habitués à ces matchs.

Sur les deux dernières saisons, ils se sont hissés au moins jusqu'en huitième de finale de Champions Cup, allant même jusqu'en quart de finale il y a deux saisons.

Chose qui sur le papier n'est jamais garantie à cette noble équipe. En ce sens, la froideur et l'enthousiasme prennent le pas sur la crispation et la peur, selon le manager bleu et blanc.

"Encore une fois, c'est une des meilleures équipes du monde, d'Europe, du top 14, ça doit nous amener à pratiquer un rugby plus complet, ce qu'on n'est pas arrivé à faire jusqu'à présent. J'ai presque envie de dire, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui vont nous mettre gagnants aujourd'hui sur le Rugbyrama, donc on n'a pas la pression des journalistes (rires). La seule pression qu'on a, c'est nous on a envie de gagner, parce qu'on travaille pour, parce que c'est notre métier et parce qu'on a des supporters qui nous encouragent. Et jusqu'à présent, on ne les a pas tout le temps comblés. Donc voilà, on a envie de montrer fièrement nos couleurs, pour nous, pour nos supporters, pour nos proches."

Xavier Sadourny