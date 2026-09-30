TOP 14. Castres - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

À peine le mois d’octobre commencé que le derby occitan revient déjà sur le devant de la scène. Castres reçoit Toulouse samedi, au stade Pierre-Fabre, pour le compte de la cinquième journée de TOP 14. L’affiche sera diffusée en direct sur Canal+. Un vrai prime time pour deux voisins séparés d’une heure de route et de neuf places au classement.

Toulouse débarque dans le Tarn en leader. Battus seulement à La Rochelle lors du premier week-end de championnat, les Rouge et Noir ont depuis enchaîné contre Bordeaux (48-12), Vannes (29-23) et Montpellier (40-18). Trois succès consécutifs, dont deux bonifiés, qui ont rapidement remis le champion de France sur ses rails.

Castres reste invaincu à Pierre-Fabre

Le CO présente un visage beaucoup plus contrasté. Les Tarnais ont battu Vannes 29-20 et Toulon 29-27 à domicile, mais perdu leurs deux déplacements à Perpignan et Clermont. Samedi dernier, l’ASM les a même laissés à six petits points, pour une défaite 20-6.

Mais à Pierre-Fabre l'histoire est différente. Castres y est toujours invaincu cette saison et retrouver son rival toulousain constitue rarement un match comme les autres. Même début octobre, même avec vingt-deux journées encore derrière.

Toulouse avait frappé très fort la saison dernière

Le souvenir de l’exercice précédent pique néanmoins sérieusement côté castrais. Toulouse avait remporté les deux derbies, d’abord 59-12 à Ernest-Wallon, puis 42-25 à Pierre-Fabre en avril. Cent un points marqués en deux rencontres : la supériorité rouge et noire avait été assez peu subtile.

Et Toulouse affiche encore une puissance offensive impressionnante avec 36 points marqués en moyenne par match après quatre journées. Castres tourne à 23. Le CO aura donc tout intérêt à éviter un match débridé où les Toulousains pourraient rapidement retrouver leurs habitudes de la saison dernière.

À quelle heure regarder Castres-Toulouse ?

Castres Olympique - Stade Toulousain débutera samedi 3 octobre à 21h au stade Pierre-Fabre et sera diffusé en direct sur Canal+. Toulouse veut prolonger sa série, Castres préserver son invincibilité à domicile. Pour un derby, on a déjà connu des présentations moins sympathiques.