C’est une bien mauvaise nouvelle qui pourrait toucher le favori de la Nationale. Ce jeudi 17 septembre, L’Indépendant a révélé que Yan Tabarot était visé par une accusation de dopage, transmise au début du mois par l'Agence française de lutte contre le dopage. Le talonneur de 27 ans a disputé quatre rencontres en Nationale avec l’US Carcassonne cette saison, pour autant d’essais marqués. Cependant, ces débuts en fanfare pourraient bientôt être stoppés net.

Aligné à 20 reprises la saison passée, en Pro D2, Yan Tabarot aurait fait l’objet d’un test antidopage lors d’un déplacement à Agen, à l’occasion de la 23ᵉ journée du championnat. Ce 6 mars 2026, ce dernier s’est révélé positif. Le joueur aurait ainsi reçu une dose de ventoline supérieure à celle autorisée par l'Agence française de lutte contre le dopage. Toutefois, des mesures de vérification devaient être observées, afin de confirmer les premières observations.

Cependant, le second test réalisé n’aurait pas été favorable au Carcassonnais, puisque ce dernier se serait aussi révélé positif. Ainsi, le joueur a été informé des résultats des tests antidopage, le 9 septembre dernier. Une période suspensive de la sanction d’une vingtaine de jours est en cours. Par conséquent, il a pu disputer presque 200 minutes depuis le lancement de l’exercice 2025-2026 et pourrait jouer, une dernière fois, sur la pelouse du RC Massy 91. La rencontre entre les deux équipes les mieux classées de Nationale, les Franciliens étant les dauphins des Audois, a lieu le 25 septembre.

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Une suspension d'un an

D’ici les prochains jours, Yan Tabarot devra faire savoir s’il accepte ou non une sanction de douze mois de suspension. Cette dernière mettrait un terme à sa saison, si elle était mise en place. Si le joueur accepte cette dernière, une nouvelle loi en vigueur pourrait réduire son retrait des terrains à neuf mois. À l'inverse, s'il la refuse, il pourrait faire appel et espérer que le nouveau jugement fasse évoluer cette sanction, avec une possible réduction.

S’il accepte la suspension, Yan Tabarot pourrait donc rejouer d’ici fin juin, ce qui mettrait tout de même un terme à sa saison. Arrivé du Stade Olympique Chambéry en 2025, il est lié au club de la cité médiévale jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Dans sa carrière, l’ancien Savoyard a disputé plus de 80 matchs de Nationale et 21 matchs de Pro D2. Actuellement, ni le joueur, ni le club ou l'Agence française de lutte contre le dopage n'ont pas directement communiqué au sujet de cette affaire.

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Positif au dopage, une carrière entachée ?

À 27 ans, cette sanction pourrait mettre en grande difficulté le joueur dans la poursuite de sa carrière. En effet, une saison entière passée loin des terrains, à ce niveau, est souvent un coup dur difficile à surmonter. À titre de comparaison, l’US Carcassonne avait déjà été dans une situation similaire en janvier 2023, avec la suspension du Sud-Africain Tim Agaba. Suspendu à l’âge de 33 ans, le troisième ligne n’a plus rejoué au niveau professionnel depuis.

Par ailleurs, une partie des cas de dopage ne sont pas liés à une prise volontaire de produits illicites, même s'ils sont évidemment bien présents et restent un fléau pour les valeurs du sport. Il est important de rappeler que plusieurs cas de dopage par négligence sont identifiés chaque année. Au cours de traitements médicaux ou lors de préparations physiques assorties de compléments alimentaires mal identifiés, certaines substances dopantes sont parfois interdites, sans même que les sportifs soient au courant.

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