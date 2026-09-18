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Meilleur centre du TOP 14 avec 10 défenseurs battus, Auguste Cadot voit son début de saison stoppé net à Montpellier

Auguste Cadot venait de s’installer au centre du MHR et de goûter au groupe France. Une blessure au genou va désormais l’écarter plusieurs mois.

Thibault Perrin 18/09/2026 à 11h52
Le MHR a évité le scénario des croisés avec Auguste Cadot, mais perd tout de même son centre pour deux à trois mois au cœur d’un début de saison chargé. ©INPHO/Mike Jones
Le MHR a évité le scénario des croisés avec Auguste Cadot, mais perd tout de même son centre pour deux à trois mois au cœur d’un début de saison chargé. ©INPHO/Mike Jones

Montpellier devra avancer sans Auguste Cadot pendant plusieurs semaines. Touché au genou samedi lors de la victoire à Vannes, le centre souffre d’une atteinte du ligament latéral interne. Le staff a d’abord craint une rupture d’un ligament croisé, finalement écartée par les examens. Aucune opération n’est prévue. Mais son indisponibilité est estimée entre deux et trois mois. Il ne rejouera donc pas avant la fin du premier bloc de dix journées du TOP 14.

"Quand tu es joueur et compétiteur, tu as envie de plus" : Auguste Cadot a-t-il encore une carte à jouer avant le Mondial ?

Le timing fait mal pour un joueur installé dans le XV montpelliérain. Cadot avait débuté les deux premières journées au numéro 13, avec 120 minutes disputées et déjà un essai inscrit. La saison dernière, il avait joué 19 rencontres de TOP 14 pour trois essais.

Une progression interrompue au mauvais moment

À 25 ans, l’ancien Biarrot arrivait justement à un moment intéressant de sa carrière. Appelé avec le XV de France durant la tournée estivale sans obtenir de sélection, il avait clairement changé de dimension dans la hiérarchie montpelliéraine. Son contrat court d’ailleurs jusqu’en 2028.

Et son début de championnat confirmait cette impression. RugbyPass lui attribue notamment dix défenseurs battus en seulement 120 minutes cette saison, soit le meilleur total parmi les centres du TOP 14 après deux journées. Une statistique qui colle assez bien à son profil : explosif, direct, capable de créer quelque chose sans avoir besoin de vingt mètres d’élan.

Vincent récupère le 13, Anyanwu revient

Pour Montpellier, la première réponse est déjà connue. Arthur Vincent doit débuter au centre contre Perpignan, associé à Justo Piccardo. Lennox Anyanwu, absent depuis le 3 mai en raison d’une blessure à la cheville, est également de nouveau disponible. Le club n’a pas prévu de recruter un joker médical.

Cette profondeur évite l’urgence, mais elle ne remplace pas totalement Cadot. Montpellier perd un joueur qui avait débuté ses deux premiers matchs et qui pouvait apporter de la puissance sans figer les attaques. À l’approche d’un enchaînement comprenant notamment Perpignan puis un déplacement à Toulouse, Joan Caudullo doit déjà rebattre les cartes derrière.

Un coup d’arrêt plutôt qu’une saison perdue

Le soulagement reste réel puisque les croisés ont tenu. Mais pour Cadot, lancé sur la pente ascendante et tout juste passé par le groupe France, deux ou trois mois loin du terrain représentent déjà un sacré morceau de saison.

Pianto
Pianto

meilleur centre du top14,
sur une statistique,
après 2 journées.


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