6 min 30 de rugby en moins : comment les Springboks ont imposé aux All Blacks le match qu’ils ne voulaient pas jouer

34,5 minutes : le terrain choisi par les Springboks

La série « Rugby’s Greatest Rivalry » s’est achevée sur une victoire sud-africaine 3-1. Mais le résulta finale ne raconte qu'une partie de l’histoire. L'analyse poussée menée par RugbyPass montre surtout que les Springboks ont ramené les All Blacks sur un terrain statistique très éloigné de celui recherché pendant le Nations Championship. Le temps de jeu effectif est tombé à 34,5 minutes de moyenne, soit environ 6 min 30 de moins que la référence néo-zélandaise. La Nouvelle-Zélande a aussi eu 7 min 30 de possession active en moins et disputé 46 rucks de moins.

Quand on y regarde de plus près, le contraste apparaît test par test. RugbyPass a comptabilisé 29 minutes de ballon en jeu lors du premier match arbitré par Matthew Carley, 37 sous Angus Gardner, 33 sous Nika Amashukeli et 38 sous Karl Dickson. Les pénalités suivent une courbe tout aussi parlante : 24, 13, 23 puis 19. Le rythme a donc beaucoup varié selon les rencontres et leur arbitrage.

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46 rucks de moins pour priver les All Blacks d’oxygène

La Nouvelle-Zélande voulait multiplier les séquences, accélérer les sorties de ruck et étirer le paquet sud-africain. Elle a finalement produit 93 rucks par match, contre 83 pour l’Afrique du Sud. Surtout, les All Blacks ont perdu environ quatre rucks par rencontre, soit un ballon tous les 23 rucks, contre un tous les 70 pendant le Nations Championship. Pour une équipe qui vit de continuité, la différence est énorme.

Les Springboks n’ont pas eu besoin de confisquer le ballon pour imposer leur scénario. RugbyPass leur attribue 24 coups de pied par match, contre 17 aux All Blacks, avec un avantage conservé en mêlée et dans le jeu aérien. Chaque mêlée, duel sous les chandelles ou pénalité ramenait le match vers un registre plus fragmenté. Parler simplement de « ralentissement » serait donc réducteur : l’Afrique du Sud a surtout réussi à choisir où se jouait la rencontre.

L’arbitre compte aussi dans la bataille du tempo

La comparaison des arbitres renforce cette lecture. Carley, Amashukeli et Dickson ont produit environ cinq minutes de ballon en jeu de moins que leurs références habituelles, tout en sifflant davantage. Gardner est resté plus proche de ses standards du Super Rugby Pacific avec 37 minutes de jeu effectif et 13 pénalités. L’arbitrage n’explique pas tout. Mais il modifie les conditions dont dépend une équipe qui cherche constamment le tempo.

Et dans huit semaines, ce sera au tour des Bleus

Cette série de matchs de très haut niveau intéressera forcément le XV de France et son sélection Fabien Galthié, friand de chiffres et d'analyses. Les Bleus recevront en effet l’Afrique du Sud le vendredi 13 novembre à 21h10 au Stade de France, dans le Championnat des Nations. Premier enseignement : courir davantage ne suffira pas. Il faudra sécuriser les premières collisions, éviter d’offrir des mêlées ou des pénaltouches faciles. Et conserver assez de précision au sol pour maintenir le ballon vivant. Parce que les All Blacks l’ont appris pendant quatre semaines : quand le match se fragmente, les Boks savent parfaitement comment faire.

Le paradoxe est que les Néo-Zélandais ont encore marqué plus de quatre essais par match en moyenne. Leur attaque n’a pas disparu. Elle a dû produire dans un environnement moins favorable, où chaque ballon perdu pesait davantage. Contre les Springboks, la bataille du rythme commence bien avant la première passe après contact.