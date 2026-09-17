Ribbans trop juste, Jaminet incertain : l'équipe possible que pourrait aligner Toulon face à Castres lors de la 3e journée de Top 14

Alors qu'ils débutent plutôt mal leur exercice, les Toulonnais affichent également une infirmerie bien remplie, chose qui pourrait nuire à la performance des hommes de Pierre Mignoni.

Car parmi les absents cités dans le bulletin du club, on note celle de Charles Ollivon, l'emblématique flanker des Varois, qui s'est fracturé le nez contre Bayonne.

De plus, David Ribbans manquera encore à l'appel, comme lors des deux premières rencontres de la saison, chose qui devrait laisser le champ libre à la jeune garde.

Charles Ollivon absent face à Castres : pourquoi Patrick Tuifua pourrait-il être privilégié pour le remplacer dans le XV de départ avec Toulon ?

La jeunesse envoyée à Castres ?

Les Toulonnais disposent d'un calendrier particulièrement délicat : le déplacement à Castres intervient le week-end avant la réception de Vannes à Mayol.

En ce sens, difficile de prendre le risque d'enchaîner deux défaites à domicile, Pierre Mignoni et les siens devraient cocher la réception du promu comme un tournant de début de saison.

En ce sens, le XV de départ toulonnais pourrait être composé de quelques jeunes joueurs, bénéficiant des nombreuses absences et de la rotation.

Car si Melvyn Jaminet est incertain, touché à la cuisse, Gaël Fickou sera lui laissé au repos, comme révélé dans la presse.

Cependant, Corentin Mézou a quitté l'infirmerie varoise et postulerait pour un déplacement à Castres. Tout comme Tomas Albornoz, qui pourrait débuter pour pallier l'éventuelle absence de l'arrière Melvyn Jaminet.

Le remuant Ryan Rebbadj sera lui aussi absent face à Castres touché à la clavicule.

Composition possible de Toulon face à Castres J3 1 Jean-Christophe ou Ametlla 2 Damond 3 Slimani 4 Rebbadj ou Kpoku 5 Mézou ou Rebbadj 6 Ludlam 8 Mercer 7 Tuifua ou Abadie 9 White 10 Garcia ou Keletaona 11 Ferté 12 Cowie 13 Jones 14 Tuicuvu 15 Jaminet ou Garcia

Brex et Frisch sur le côté ?

Difficile d'exister au centre de l'attaque toulonnaise par les temps qui courent, et pour cause : à l'intersaison, ce ne sont pas moins de deux recrues de calibre international qui ont rejoint la rade en la personne de Gaël Fickou et Huw Jones.

Derrière, Antoine Frisch, qui avait disputé le Super Sevens dernièrement, et Ignacio Brex rongent encore leur frein. Face à Castres, difficile de déloger Huw Jones, tant il semble apporter à cette équipe toulonnaise.

109 minutes disputées en deux rencontres, en 13 courses il a effectué 134 mètres et battu 4 défenseurs : autant dire que ces statistiques paraissent d'autant plus impressionnantes que Toulon a concédé deux défaites lors de ces rencontres.

Pour compléter l'attaque, Oliver Cowie, très bon lors de la préparation, pourrait être préféré aux tauliers de la saison dernière, à savoir Gaël Fickou et Mathieu Smaïli.