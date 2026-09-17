Jack Maddocks absent 3 semaines, Pau pourrait faire confiance à sa recrue de 18 ans pour le remplacer

Pau vient de perdre son excellent arrière Jack Maddocks pour une durée avoisinant les 3 semaines révolues, chose qui rendrait Jack Maddocks apte pour la rencontre face à Castres au Hameau.

En attendant, Pau va défier La Rochelle, Lyon et Vannes sans l'homme de 29 ans. Si Théo Attissogbé paraît être le prétendant numéro 1 pour glisser à l'arrière, Pau dispose de nouveaux arguments depuis la rentrée.

En effet, Joachim Senga Kouo, arrivé de Vannes, pourrait faire son trou en l'absence du taulier, et toutes les raisons sont bonnes pour penser voir le gamin de 18 ans disputer ses premières minutes en Top 14.

3 essais, 281 mètres et deux victoires : pourquoi Rodrigo Marta s’intègre aussi vite au rugby offensif de Pau

Joachim Senga Kouo pas encore à 100%

Pour autant, la rencontre face à Lyon se fera assurément sans la nouvelle pépite de la Section Paloise ; comme l'annonce L'Équipe, ce dernier est en phase de reprise après une blessure à la cheville.

Arrivé cet été de Vannes, il n'a plus joué depuis mai dernier et n'a donc pas pris part au Mondial avec l'équipe de France U20.

À charge de revanche pour le jeune d'à peine 18 ans, à qui l'on prédit un avenir radieux. Il compte déjà 4 rencontres de Pro D2 et 5 sélections lors du dernier 6 Nations avec les Bleuets.

Clément Laporte étant disponible, il devrait tenir sa place face au Lou lui aussi, après une longue période d'indisponibilité la saison dernière.

Pour autant, Joachim Senga aura assurément sa chance, grâce aussi à un hasard du calendrier. En effet, la France à 7 va débuter sa préparation pour le prochain tournoi prévu à Dubaï.

Parmi les joueurs de la Section concernés, Grégoire Arfeuil devrait donc manquer à l'appel durant quelques semaines. Dans la foulée, Théo Attissogbé et Aaron Grandidier pourraient être concernés par le Nations Championship avec les Bleus et laisser le champ libre à la pépite en club.

Un premier Tournoi solide avec France U20

Lors du Tournoi des Six Nations U20 2026, Joachim Senga Kouo a livré une copie pleine de promesses en 256 minutes de jeu.

Auteur de 3 essais, il s'est également distingué par sa capacité à casser les lignes, avec 7 franchissements et 14 défenseurs battus, pour un total de 399 mètres parcourus balle en main sur 36 courses.

Une propension à l'appétit offensif confirmée par ses 184 mètres après contact, révélatrice d'un joueur difficile à arrêter et pour le moins remuant, comme ce fut confirmé lors de sa première apparition avec Vannes en Pro D2, où il a claqué un triplé.

Solide dans les fondamentaux, l'ailier-arrière a par ailleurs affiché 75% de réussite dans le domaine défensif sur 9 plaquages tentés.

Bref, autant de raisons qui laissent penser que le sorcier Piqueronies saura tirer le meilleur d'un jeune prometteur, comme ce fut le cas pour les Brau-Boirie, Gailleton, Attissogbé et autres.