Ramos, Cros, Montagne : comment la Coupe du Monde 2027 a bouleversé le marché des transferts en Top 14 ?

Ils sont 6, et peut-être bientôt 7, à avoir agité un an à l'avance le marché des transferts, avec l'hypothétique départ d'Anthony Jelonch du Stade Toulousain.

Si aucune information en ce sens n'est officialisée, Toulouse a vraisemblablement résolu le cas Emmanuel Meafou, ce dernier devrait prolonger avec les Rouge et Noir.

Parmi les 5 noms ronflants à avoir officialisé leur départ : Thomas Ramos, François Cros ou encore Régis Montagne, tous internationaux.

Avec le Mondial en ligne de mire, clubs et joueurs se préparent déjà à l'après. En effet, de nombreux joueurs seront libres et/ou prompts à signer dans les grosses écuries.

Chose qui entraîne concurrence entre joueurs et surtout des incertitudes contractuelles.

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Un marché agrandi par le Mondial 2027

Premier facteur, et non des moindres, la Coupe du Monde permet de mettre en lumière des joueurs jusque-là méconnus du grand public, une dynamique encore accentuée par le nouveau format de la compétition avec davanatges d'équipes.

Ces révélations, souvent bien moins chères que les stars déjà installées, ont pourtant démontré qu'elles pouvaient rivaliser avec l'élite du rugby français.

L'exemple de Santiago Arata en est la parfaite illustration : révélé lors du Mondial 2019 sous les couleurs de l'Uruguay, le demi de mêlée avait rejoint Castres dès la saison suivante, avant de s'imposer comme un cadre incontournable du club tarnais.

En ce sens, il est opportun pour les « tauliers » de s'assurer un bail dès à présent aussi rémunérateur et d'une certaine façon sécurisant.

Selon les informations du Midi Olympique, le deuxième ligne international Emmanuel Meafou aurait choisi de prolonger au Stade Toulousain, malgré l'intérêt du Stade Français et une offre de contrat sur la table.



Le joueur rouge et noir aurait accepté un contrat de quatre saisons,… pic.twitter.com/KqC1Zwv6q3 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 17, 2026

Risque de blessure et baisse de motivation ?

La Coupe du Monde représente l'objectif suprême pour tout joueur professionnel, celui vers lequel converge une grande partie des carrières.

Or, une fois cette échéance passée, il n'est pas rare que certains internationaux peinent à retrouver la même motivation, la « redescente » post-Mondial étant un phénomène bien connu dans le rugby de haut niveau.

Par conséquent, les clubs pourraient se montrer plus frileux à l'idée de prolonger ou de signer certains joueurs aux mêmes conditions qu'avant la compétition, redoutant un possible fléchissement des performances une fois l'objectif ultime atteint, surtout en cas d'âge avancé, comme c'est le cas pour François Cros, qui reviendra du Mondial âgé de 33 ans en cas de sélection.

De plus, pour figurer dans le bon wagon, il n'est pas rare que certains éléments tirent un peu sur la corde, engendrant fatigue et risque de blessure important, chose qui est financièrement gênante pour les clubs.

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