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"J'ai eu mon frère au téléphone" : le drôle de duel que s'apprêtent à jouer les frères Spring pour la 4e journée de Top 14

Max et Tom Spring vont se défier avec leurs formations respectives, le Racing 92 et l'Aviron Bayonnais ; cette année, les enjeux paraissent d'autant plus importants.

Nathan Heuillet 17/09/2026 à 14h14
Max et Tom Spring vont se livrer un duel fraternel d'une importance déjà capitale pour la 4e journée de Top 14.©INPHO/Laszlo Geczo (EPCR)
Max et Tom Spring vont se livrer un duel fraternel d'une importance déjà capitale pour la 4e journée de Top 14.©INPHO/Laszlo Geczo (EPCR)

Cette rencontre sera la 6e occasion pour les deux frères Spring de s'affronter dans un match officiel avec leurs équipes respectives.

Les deux Basques de naissance vont se retrouver pour la 4e journée de Top 14 avec la ferme ambition de « sauver » leurs formations de la crise.

En effet, si Bayonne affiche un bilan neutre (1 victoire et 1 défaite), la rouste reçue au stade du Hameau (70-20) ne rassure pas grand monde.

Côté Racing, c'est d'autant plus grave qu'ils n'ont pour l'heure remporté aucun de leurs deux premiers matchs de la saison et se déplacent sur la pelouse de La Rochelle avant de recevoir Bayonne. Un choc déjà décisif, comme le confie Tom Spring à Rugbyrama.

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"Nous ne sommes pas non plus en grande forme"

C'est un duel fraternel qui résonne bien au-delà de la simple performance de leurs formations respectives. Max Spring, l'aîné de la famille, a par le passé remporté 3 des 5 affrontements face à son frère Tom.

Tom Spring, lui, n'a donc connu qu'une seule victoire face à Max, puisqu'en mai dernier les deux équipes se sont quittées sur la pelouse de l'Arena au terme d'un match nul (24-24).

Mais cette saison, la donne a changé, et le Racing 92 se retrouve en dernière position avec 0 point. Un succès face à La Rochelle, à l'inverse très en jambes, paraît presque inespéré.

La réception de Bayonne, donc, lors de la 4e journée sera sans doute la plus importante du début de cet exercice pour enfin décoller au classement, et les deux frères le savent.

"Il faut d’abord gagner ce week-end avant de penser au Racing qui est en difficulté. Nous ne sommes pas non plus en grande forme après la rouste prise la semaine dernière. J’ai eu mon frère au téléphone, c’est vrai qu’ils ne sont pas en grande forme non plus. On verra. D’abord, il y a Clermont."
Tom Spring pour Rugbyrama

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Tom Spring utilisé à la mêlée ?

Polyvalent joueur des lignes arrières, tantôt ailier, tantôt ouvreur ou arrière, Tom Spring pourrait glisser à la mêlée face au Racing 92 notamment.

Car si Léo Coly semble indisponible pour quelques semaines, Baptiste Tilloles, étant la seule option au poste, pourrait enchaîner 4 rencontres de 80 minutes d'affilée (il a disputé 76 minutes lors de la première journée).

Si Max Spring a, lui, déjà dépanné à ce poste, son frère Tom pourrait également faire la maille le temps d'une ou plusieurs fins de match.

La rencontre entre le Racing 92 et Bayonne s'annonce déjà comme l'un des chocs les plus disputés de cette 4e journée.

Chandelle 72
Chandelle 72

Futur combat fratricide pour se donner un peu d'air !
Allez Tom, sois sympa, tu dois le respect à ton frère aîné !


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