Ramos, puis Retière ? Le Racing 92 mise déjà sur l’expérience des grands rendez-vous pour reconstruire son effectif en 2027

Selon Midi Olympique, Arthur Retière devrait retrouver le Racing 92 à partir de la saison prochaine. Il est en fin de contrat avec l'UBB à la fin de la saison. Le joueur de 29 ans (1 sel.) était notamment suivi par Castres, Bayonne et le Stade Français. À ce stade, le Racing n’a pas officialisé son arrivée.

Ce mouvement aurait un petit parfum de retour aux sources. Retière avait déjà passé la saison 2015-2016 au Racing 92, avec une seule apparition professionnelle, avant de réellement lancer sa carrière à La Rochelle sous les ordres de Patrice Collazo. Onze ans plus tard, les deux hommes pourraient donc se retrouver dans les Hauts-de-Seine. Pour rappel, le club francilien a déjà verrouillé une autre arrivée majeure pour juillet 2027 : Thomas Ramos, engagé jusqu’en 2030.

Trois postes et un profil précieux sur un banc

À 1,73 m pour 80 kg, Retière possède surtout une qualité devenue extrêmement précieuse en TOP 14 : il couvre l’aile, voire l’arrière et le poste de demi de mêlée. Ce profil permet à un staff de prévoir plusieurs scénarios avec un seul joueur sur le banc, notamment lorsque la composition des remplaçants privilégie les avants. Depuis son arrivée à Bordeaux en 2024, il a joué 48 matchs et huit essais.

Mais Retière c'est aussi l'un des plus beaux CV du rugby français. Il a en effet remporté quatre Champions Cup : avec La Rochelle en 2022, Toulouse en 2024, puis Bordeaux-Bègles en 2025 et 2026. Il compte également deux Boucliers de Brennus avec Toulouse, en 2023 et 2024. Et difficile d’oublier son essai inscrit après la sirène contre le Leinster en finale européenne 2022, l’un de ces ballons que l’on rejoue encore dans sa tête avant de s’endormir.

Le Racing travaille déjà sur l'après-2027

L’information tombe dans un moment particulier pour le Racing. Après deux journées de TOP 14, les Franciliens ont encaissé 112 points : 64 à Bordeaux puis 48 contre Lyon. Ils n’en ont marqué que 36, soit une différence de -76. Pendant que Patrice Collazo cherche des réponses immédiates sur le terrain, la direction construit déjà l’effectif appelé à ouvrir le prochain cycle.

Ce cycle aura un décor symbolique : le retour durable à Yves-du-Manoir, à Colombes. Le Racing annonce une installation dans son stade rénové à l’issue de cette saison 2026-2027, avec 14 000 places. Ramos doit incarner l’expérience et le leadership recherchés par le club ; Retière apporterait une polyvalence et une connaissance du très haut niveau européen qui collent à cette reconstruction.

Ramos, Retière : le Racing pose déjà ses pièces

Le Racing avance donc déjà ses pièces pour 2027. Après Ramos, le possible retour de Retière raconte surtout une volonté : entourer les jeunes du club de joueurs qui connaissent les matchs à élimination directe, les finales et ces saisons qui s’étirent jusqu’en juin.