11 matchs diffusés en clair cette saison : les Bleues se rapprochent enfin de l’exposition du XV de France masculin

Trois matchs en France pour lancer une nouvelle ère

Le XV de France Féminin ouvre ce samedi 12 septembre à Lyon une saison internationale qui change de dimension. Les Bleues accueillent la Nouvelle-Zélande à 17h45 pour lancer le WXV Global Series, avant deux autres réceptions contre l’Australie et le Canada. Trois matchs en France, puis trois rencontres en Nouvelle-Zélande en octobre : World Rugby a installé une nouvelle fenêtre mondiale réunissant les douze meilleures nations.

Jusqu’ici, le public français retrouvait surtout les Bleues à domicile pendant le Tournoi des 6 Nations, soit deux ou trois rendez-vous selon les saisons. L’ajout de trois réceptions dans le WXV Global Series porte désormais le total potentiel à cinq ou six matchs internationaux en France. Lyon, Aix-en-Provence et La Rochelle seront les trois premières étapes.

Le programme du XV de France Féminin pour le Women XV Global Series : France – Nouvelle-Zélande , le 12/09 au Matmut Stadium (Lyon) à 17h45 sur France 2,

, le 12/09 au Matmut Stadium (Lyon) à 17h45 sur France 2, France – Australie , le 19/09 au stade Maurice David (Aix-en-Provence) à 17h45 sur France 2,

, le 19/09 au stade Maurice David (Aix-en-Provence) à 17h45 sur France 2, France – Canada , le 26/09 au stade Marcel Deflandre (La Rochelle) à 17h45 sur France 2,

, le 26/09 au stade Marcel Deflandre (La Rochelle) à 17h45 sur France 2, Nouvelle-Zélande – France , le 17/10 à Hamilton à 04h05 (heure française) sur France 2,

, le 17/10 à Hamilton à 04h05 (heure française) sur France 2, Nouvelle-Zélande – France , le 24/10 à Whangarei à 04h05 (heure française) sur France 2,

, le 24/10 à Whangarei à 04h05 (heure française) sur France 2, Nouvelle-Zélande – France, le 31/10 à Christchurch à 07h10 (heure française) sur France 3.

Une deuxième vraie saison internationale pour les Bleues

L’intérêt dépasse largement l’ajout de dates. Une sélection se construit aussi par la répétition des rendez-vous, les joueuses que le public reconnaît et les rivalités qui s’installent. Le rugby féminin français avait surtout ses grands pics d’attention pendant le Tournoi et les Coupes du monde. Avec cette nouvelle fenêtre de septembre-octobre, les Bleues disposent d’un deuxième temps fort clairement identifié.

Et le menu n’a rien d’une tournée de rodage. La France croisera la Nouvelle-Zélande à quatre reprises sur la séquence, dont trois fois chez les Black Ferns, avec l’Australie et le Canada entre-temps. De quoi tester la profondeur du groupe face à plusieurs références mondiales et accumuler des repères dans un calendrier qui ressemble davantage à celui d’une grande sélection installée.

11 matchs des Bleues diffusés en clair

L’autre bascule se joue à la télévision. La FFR annonce que les 11 rencontres internationales des Bleues cette saison seront diffusées en clair sur France Télévisions. Les six matchs du WXV Global Series seront donc accessibles sans abonnement, tout comme ceux du Tournoi. La Fédération souligne que ce volume se rapproche désormais de celui du XV de France masculin, engagé sur 11 à 12 rencontres internationales selon les saisons.

Cette continuité peut compter presque autant que le nombre de rencontres. Florian Grill résume l’ambition de la Fédération par une formule très concrète : « Plus de matchs, c’est plus d’occasions de voir les Bleues ». Et potentiellement davantage de petites filles qui, le lundi suivant, demandent où se trouve le club de rugby le plus proche.

Lyon comme première pierre

Le premier coup d’envoi sera donné samedi à Lyon face aux Black Ferns. Mais derrière ces 80 minutes se joue surtout une nouvelle habitude à créer : suivre les Bleues sur plusieurs mois, dans plusieurs villes françaises, avec une véritable continuité télévisuelle. Le rugby féminin français entre dans une saison où l’exposition commence enfin à accompagner son développement sportif.