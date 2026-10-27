28 absents ! Pesquet, Big Flo et Matanavou : la compo probable du Stade Toulousain pour le déplacement à Pau

En faisant des comptes d'apothicaire, on dénote pas moins de 28 absents du côté du Stade Toulousain cette semaine pour préparer le déplacement copieux à Pau. Si le retour d'Alexandre Roumat se précise, on s'est dit que pour surprendre tout le monde et préserver ses quelques joueurs professionnels encore valides, Toulouse pourrait surprendre tout le monde avec une compo made in Halloween.
Thomas Ramos toujours touché à une cuisse, le staff stadiste aurait, selon nos informations, éventualisé la titularisation d'un autre Thomas, Pesquet cette fois, en numéro 15. Boulevard de l'Aviation, nul doute qu'un ingénieur et maître des airs pourrait permettre aux Rouge et Noir de prendre un peu de hauteur, ce samedi soir à Pau.
Jauzion a ressorti les Predator
Idem au centre, où entre les blessures de Chocobares, Menoncello, Barassi et avec un Gourgues qui ne cesse d'enchaîner, Didier Lacroix aurait exceptionnellement débarqué au Wallon ce lundi avec un retour de choc : Yannick Jauzion. Le Platane s'est échauffé lors d'un gagne-terrain avec les Espoirs de Graulhet la semaine passée et serait prêt à renfiler les crampons pour encadrer la jeunesse, au Hameau.
À ses côtés, le jeune argentin Pucciariello (18 ans) tient la corde, malgré les belles attitudes d'Ahotaeiloa lors de la première opposition de la semaine. Sur les ailes, préparez-vous aussi à des retours aussi loufoques que les crampons de Timoci Matanavou prime. Qu'on vous révèle dans la composition affichée en bas de page.
En revanche, on vous le dit, Kinghorn devant dépassant la limite de taille autorisée pour jouer 10 sur un terrain du Béarn, c'est Gaffie Du Toit, de passage en France pour profiter du France/Afrique du Sud du mois prochain, qui pourrait débuter.
L'ancien springbok serait associé à Big Flo à la charnière, qui pourra néanmoins jouer avec les nouveaux crampons de son pote Antoine Dupont pour l'occasion.
Devant, même chantier avec les absences des Marchand, Aldegheri, Flament, Meafou, Cros, Jelonch et consorts. Trop, c'est trop, alors, par attachement au club, certains anciens ont répondu à l'appel passé par Ugo Mola en ce début de semaine.
Mola incertain lui aussi
Au centre d'entraînement des Sept Deniers, on voyait ainsi Joe Tekori pousser en 5 ce mardi matin, Guillaume le Kiné à droite de la mêlée (qui jouerait sous la licence de Joël Merkler) ainsi que Shaun Sowerby en 8 et Yannick Bru au talon, puisqu'on apprend que les entraîneurs bordelais étaient en fait en double-licence avec le Stade Toulousain suite à un pari perdu avec leurs joueurs lors des célébrations du premier titre remporté en Champions Cup par l'UBB...
Enfin, sur le bord du terrain, une rumeur évoque exceptionnellement un retour de Guy Novès pour le déplacement à Pau puisque Ugo Mola se serait lui aussi claqué en grimpant dans sa Peugeot, hier soir...
Notez qu'en cas de désistements ou de visites médicales invalidées, Bertrand, Lacombre, Colombe, Elias, Merkler, Castro-Ferreira, Kouassi, Roumat, Graou, Kinghorn, Lebel, Pucciarello, Thomas, Capuozzo et Remue, dans cet ordre, se tiennent prêts. #gamberge
Je voulais juste rappeler la prise de parole de Jegou qui dit qu'on joue trop en France.
Le top 14 actuel ne permet pas de faire d'impasse donc pourquoi ne pas conserver un championnat élite à 8-10 équipes sans doublons.
Et on laisse la liberté aux clubs de s'organiser des matchs amicaux entre eux le reste du temps pour compenser la perte de revenu billeterie et buvette avec des matchs sans enjeux ou tu peux faire tourner et reposer les petits bobos ?
On peut imaginer alterner des weeks de rugby masculin et feminin, donner plus visibilité à l'elite 1 et les professionnaliser?
Je ne trouve pas que cet article ait grand intérêt.
Au contraire, au lieu d'une réduction des clubs à l'anglaise (parce qu'il y a quand même l'intérêt du défi sportif, là plus on réduit plus il serait difficile de réussir des montées), je trouve intéressant le retour des 2 poules, pour réduire les matches, et des vraies phases finales entre des équipes qui se voient moins (2 poules de 8, c'est 14 matches, avant les demis). Autant les joueurs des équipes de France jouent trop, autant le rugby français regorge de bons joueurs, qui mériteraient de jouer en top 14.
S'il y a 8-10 équipes, il n'y aurait sûrement pas Bayonne...
Réduction drastique, voire suppression, des Coupes d'Europe. 6 Nations supprimé l'année de la Coupe du Monde. Nations Cup supprimé.
Réduction des charges de travail également en semaine, retour d'une vraie mêlée (pour remettre en avant les phases statiques et sortir de l'unicité des profils physiques). Si les règles sur les rucks étaient aussi plus strictes, on aurait plus de stratégie d'évitement (aujourd'hui le pick and go est très efficace, on le voit avec les Sud Af et les pénal touches), et moins de golgoths (qui se blessent potentiellement plus, car les chocs sont plus rudes et les masses à déplacer plus lourdes).
Les réponses, elles sont connues, c'est une histoire d'argent surtout.
Un retour au poule me va très bien aussi, l'important c'est de réduire le nombre de match du championnat national puisque c'est le seul domaine ou nous sommes les seuls décisionnaires.
La CE il faut la réduire je suis bien d'accord et mais je pense que les clubs y perdraient trop, surtout ceux comme le mien qui ne joue pas vraiment la compétition c'est de l'argent facile, tu fais tourner ton effectif pendant les poules, faire bonne figure a domicile, tu prends ton chèque et à l'année prochaine, au pire tu es reversé en coupe mickey.
ça va plus loin que les internationaux à mon avis qui ont du repos obligatoire avec les convention ffr/lnr et un temps de jeu scruté, les joueurs qui jouent le plus sont souvent ces bons joueurs de top 14, ca tiens sur une, deux, trois saisons puis arrive l'usure et les blessures a répétition.
Sur les règles, les calendriers internationaux on ne peut malheureusement tout chambouler, on reste tributaire des instances internationales mais j'aime vos idées malheureusement ça ne semble pas etre le cas de world rugby.
Réduction du TOP14, réduction du TOP14... Vous pensez que Canal continuera à donner autant d'argent pour continuer ce modèle économique ?
Evidemment que non, mais le rugby gagne chaque année plus d'argent et en dépense encore plus c'est peut être aussi un problème.
Et si il y a moins de match, on peut aussi réduire les salaires et les effectifs par exemple.
J'aimerais bien avoir une solution magique mais à défaut autant balancer des idées et en discuter.
Le rugby sud-africain, pas beaucoup de matchs mais sans l'Europe avec l'URC et la Champions Cup, où en serait-elle ?De plus en plus de matchs, de plus en plus d'argent, tel est le lot de tous les sports professionnels de nos jours.
Malheureusement...
Je n'ai, hélas, pas de solution miracle moi non plus :'(
A la vue des autres compos dévoilées le mardi, ça reste cohérent.