28 absents ! Pesquet, Big Flo et Matanavou : la compo probable du Stade Toulousain pour le déplacement à Pau

En faisant des comptes d'apothicaire, on dénote pas moins de 28 absents du côté du Stade Toulousain cette semaine pour préparer le déplacement copieux à Pau. Si le retour d'Alexandre Roumat se précise, on s'est dit que pour surprendre tout le monde et préserver ses quelques joueurs professionnels encore valides, Toulouse pourrait surprendre tout le monde avec une compo made in Halloween.

Thomas Ramos toujours touché à une cuisse, le staff stadiste aurait, selon nos informations, éventualisé la titularisation d'un autre Thomas, Pesquet cette fois, en numéro 15. Boulevard de l'Aviation, nul doute qu'un ingénieur et maître des airs pourrait permettre aux Rouge et Noir de prendre un peu de hauteur, ce samedi soir à Pau.

Jauzion a ressorti les Predator

Idem au centre, où entre les blessures de Chocobares, Menoncello, Barassi et avec un Gourgues qui ne cesse d'enchaîner, Didier Lacroix aurait exceptionnellement débarqué au Wallon ce lundi avec un retour de choc : Yannick Jauzion. Le Platane s'est échauffé lors d'un gagne-terrain avec les Espoirs de Graulhet la semaine passée et serait prêt à renfiler les crampons pour encadrer la jeunesse, au Hameau.

À ses côtés, le jeune argentin Pucciariello (18 ans) tient la corde, malgré les belles attitudes d'Ahotaeiloa lors de la première opposition de la semaine. Sur les ailes, préparez-vous aussi à des retours aussi loufoques que les crampons de Timoci Matanavou prime. Qu'on vous révèle dans la composition affichée en bas de page.

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En revanche, on vous le dit, Kinghorn devant dépassant la limite de taille autorisée pour jouer 10 sur un terrain du Béarn, c'est Gaffie Du Toit, de passage en France pour profiter du France/Afrique du Sud du mois prochain, qui pourrait débuter.

L'ancien springbok serait associé à Big Flo à la charnière, qui pourra néanmoins jouer avec les nouveaux crampons de son pote Antoine Dupont pour l'occasion.

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Devant, même chantier avec les absences des Marchand, Aldegheri, Flament, Meafou, Cros, Jelonch et consorts. Trop, c'est trop, alors, par attachement au club, certains anciens ont répondu à l'appel passé par Ugo Mola en ce début de semaine.

Mola incertain lui aussi

Au centre d'entraînement des Sept Deniers, on voyait ainsi Joe Tekori pousser en 5 ce mardi matin, Guillaume le Kiné à droite de la mêlée (qui jouerait sous la licence de Joël Merkler) ainsi que Shaun Sowerby en 8 et Yannick Bru au talon, puisqu'on apprend que les entraîneurs bordelais étaient en fait en double-licence avec le Stade Toulousain suite à un pari perdu avec leurs joueurs lors des célébrations du premier titre remporté en Champions Cup par l'UBB...

Enfin, sur le bord du terrain, une rumeur évoque exceptionnellement un retour de Guy Novès pour le déplacement à Pau puisque Ugo Mola se serait lui aussi claqué en grimpant dans sa Peugeot, hier soir...

Roumat/Big Flo/ Du Toit/Matanavou/Jauzion/Pucciarello/Donguy/Pesquet 1 Bertrand 2 Bru 3 Guillaume le Kiné 4 Boukerou 5 Tekori 6 Lacroix 8 Roumat 7 Valleau 9 Big Flo (ou Oli) 10 Du Toit 11 Matanavou 12 Jauzion 13 Jauzion 14 Émile Ntamack (ou Donguy) 15 Pesquet

Notez qu'en cas de désistements ou de visites médicales invalidées, Bertrand, Lacombre, Colombe, Elias, Merkler, Castro-Ferreira, Kouassi, Roumat, Graou, Kinghorn, Lebel, Pucciarello, Thomas, Capuozzo et Remue, dans cet ordre, se tiennent prêts. #gamberge