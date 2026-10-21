VIDEO. ''Oh le vieux, aujourd'hui Rup's 3 essais'' : quand Caucaunibuca jouait les devins et roulait sur le RCT de Umaga

Quand on parle à des joueurs qui l'ont croisé, c'est toujours le premier nom qui leur vient à la bouche. Puisque, aux prémices de sa longue et belle carrière achevée dans son club de cœur de l'US Aspoise, le géant béarnais Thibault Lassalle est passé par Agen, il n'échappe pas à la règle.

Le meilleur joueur qu'il a côtoyé ? Un talent méconnu de Bedous, peut-être ? Non, forcément, il s'agit de l'inimitable Rupeni Caucaunibuca. Lors d'un entretien retraçant sa carrière, l'ancien 2ème ligne Oyonnax, Toulon ou Castres nous confiait cette semaine :

"C'est le joueur le plus fort avec lequel j'ai joué. Mais comme vous le savez certainement, avec lui, on ne savait jamais s'il allait rentrer ou pas des Fidji. C'était un sketch."

"J'ai une anecdote à ce sujet : Une fois, les dirigeants agenais l'attendaient à l'aéroport de Roissy pour le récupérer, l'emmener à Orly puis rentrer via un vol jusqu'à Agen. Sauf qu'arrivé à Roissy, Rup's n'a vu personne, alors il est monté dans un taxi, de nuit, pour rentrer jusqu'à Agen (730 km, NDLR). Je crois qu'il y en avait eu pour 2000 ou 3000 euros à payer pour le club, tandis que les dirigeants pensaient qu'il n'avait pas pris l'avion jusqu'en France et était encore aux Fidji. Bref, c'était un sketch. (rires)"

Le joueur le plus talentueux de l'histoire ?

Des appuis monstrueux, un flair unique, une force physique de numéro 8 et une légèreté, dans tous les sens du terme, aussi. Il était comme ça Caucau, aussi insaisissable sur le terrain qu'en dehors.

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"A ce moment-là, il n'était pas en forme et n'avait pas envie de jouer. On sort d'un match d'hiver à l'extérieur (à Mont-de-Marsan, NDLR) et il avait encore le maillot tout blanc, alors que nous étions tous plein de merde. Dans la foulée, on reçoit le grand Toulon de Matfield, Mehrtens, Umaga et consorts. Il s'était fait tancer par Pierre-Henry Broncan devant tout le monde, qui lui demandait quand est-ce qu'il allait se réveiller. (...) Et Rup's, qui se transformait quand on jouait contre des Fidjiens ou des stars, lui avait dit le matin du match : "Oh le vieux, aujourd'hui Rup's 3 essais". On vous laisse deviner qui avait marqué les 3 essais agenais...

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"Il avait marché sur tout le monde. Je n'ai jamais revu un joueur capable de t'annoncer combien d'essais il allait marquer. (...) Le truc, c'est que c'était un enfant de 6 ans, adorable mais complètement déroutant à l'image de ce qu'il était sur le terrain. D'ailleurs, après ce match, on ne l'a jamais revu. ." Ainsi va la vie d'une étoile filante...