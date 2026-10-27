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Ligaments croisés épargnés pour Fabien Brau-Boirie, mais plusieurs mois d'absence se dessinent pour Pau et le XV de France

Les premiers examens de Fabien Brau-Boirie apportent une nouvelle rassurante après sa blessure à Toulon. Mais le centre palois pourrait tout de même être opéré.

Thibault Perrin 27/10/2026 à 10h25
Fabien Brau-Boirie a évité une atteinte des ligaments croisés. Sa blessure à la rotule impose pourtant une consultation chirurgicale et une absence prolongée. ©INPHO/Ryan Byrne
Fabien Brau-Boirie a évité une atteinte des ligaments croisés. Sa blessure à la rotule impose pourtant une consultation chirurgicale et une absence prolongée. ©INPHO/Ryan Byrne

Les ligaments croisés épargnés, la rotule touchée

La soirée du 24 octobre à Mayol aurait pu coûter encore plus cher à Fabien Brau-Boirie. Blessé au genou gauche après un plaquage de Beka Gigashvili lors de la défaite paloise à Toulon (41-20), le centre international avait quitté la pelouse à la 59e minute, grimaçant de douleur.

Les premiers examens apportent toutefois un soulagement. Selon ICI Béarn Bigorre, les ligaments croisés sont épargnés. En revanche, la Section Paloise confirme une blessure à la rotule et annonce une prochaine consultation avec un chirurgien.

Une opération malgré ces nouvelles rassurantes ?

Cette distinction médicale a son importance. Une atteinte de la rotule et une rupture des ligaments croisés concernent des structures différentes du genou. La nature exacte de la lésion déterminera le traitement. Une opération reste envisageable, mais aucune intervention n'a été officiellement annoncée.

Pour Pau, la perte est déjà importante. À 20 ans, le Bigourdan s'est imposé comme un centre capable de franchir, de défendre et de faire jouer autour de lui. Son association avec Émilien Gailleton apporte une continuité précieuse aux offensives béarnaises.

Pau et le XV de France devront patienter

Le timing tombe mal. Les Palois accueilleront Toulouse le 1er novembre, avant de poursuivre leur campagne de Top 14. Brau-Boirie, récemment prolongé jusqu'en 2030 avec une année supplémentaire en option, manquera ce rendez-vous.

Chez les Bleus, son forfait pour le rassemblement d'automne a déjà entraîné le rappel de Nicolas Depoortere. Fabien Galthié perd ainsi un joueur comptant cinq sélections, alors que le Championnat des Nations reprend le 7 novembre face aux Fidji.

Reste une perspective encourageante : selon ICI Béarn Bigorre, sa saison ne serait pas terminée. Son absence devrait néanmoins se compter en mois. L'avis du chirurgien permettra d'y voir plus clair sur la récupération du jeune Palois.

pascalbulroland
pascalbulroland

Finalement, il va se faire opérer et sera absent 4 mois.
Source : L'Equipe


pascalbulroland
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C'est déjà bien que ce ne soit pas les ligaments, mais la rotule c'est quand même sérieux aussi...


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