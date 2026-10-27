« On ne gagne pas une Coupe du monde avec de la prudence » : un journaliste britannique remet en question les choix de Fabien Galthié

Dans une chronique publiée ce 27 octobre sur RugbyPass, Gavin Mortimer estime que Fabien Galthié fait trop confiance à ses habitués chez les avants. Le journaliste britannique compare sa politique à celle de Rassie Erasmus, plus prompt à intégrer de nouveaux visages chez les Springboks. Il cite notamment les absences de Théo Ntamack, Kevin Noah et Antoine Deliance. Derrière cette sortie, une interrogation : les Bleus préparent-ils suffisamment leur relève avant la Coupe du monde 2027 ?

Jelonch face au modèle Erasmus : deux visions de la sélection

Le rappel d'Anthony Jelonch cristallise sa critique. À 30 ans et avec 39 sélections, le Toulousain a rejoint les 42 lundi 26 octobre pour remplacer Marko Gazzotti, blessé avec Bordeaux-Bègles. Jelonch sort tout juste d'une longue indisponibilité : face à Perpignan, il venait de connaître sa première titularisation depuis plus de six mois. « J'aimerais quand même jouer encore un peu en club », avait-il confié, selon La Dépêche du Midi. Son retour répond aussi à une cascade de forfaits, détail essentiel pour juger le choix de Galthié.

Mortimer prend Erasmus comme contre-exemple. En juin, le sélectionneur sud-africain avait convoqué 21 joueurs sans sélection dans un groupe élargi de 51, en vue d'un double rendez-vous impliquant les Springboks et l'Afrique du Sud A. Une manière de jauger des profils avant l'urgence. Le technicien reste pourtant fidèle à certains anciens : Deon Fourie, 39 ans, a encore été rappelé en août. Son équilibre entre expérience et renouvellement mérite davantage d'attention qu'une opposition entre audace et prudence.

Ntamack, Noah, Deliance : ces trois profils qui interrogent

Théo Ntamack, numéro 8 toulousain, possède des qualités de porteur de balle qui pourraient offrir une autre option dans l'axe. Kevin Noah apporte de la puissance à Clermont, mais il n'y a été titulaire qu'une seule fois en cinq matchs de Top 14 cette saison. Le cas d'Antoine Deliance est différent. Capitaine du LOU à 21 ans, le troisième ligne totalise 56 plaquages en quatre rencontres selon son club. Un volume qui souligne son activité défensive et nourrit le débat sur son absence.

Pour autant, la liste tricolore accueille déjà plusieurs jeunes avants. Esteban Capilla, 23 ans et encore non capé, figurait dans le groupe initial, comme Gazzotti, 22 ans, avant son forfait. Oscar Jegou, Hugo Auradou et Joshua Brennan sont également présents. Ces choix montrent que la porte existe. Reste la question du rythme auquel renouveler la troisième ligne, sans perturber les automatismes en touche, au sol et autour des zones de collision.

L'Afrique du Sud, un premier révélateur avant le Mondial 2027 ?

Le calendrier va vite donner du relief au débat. La France affrontera les Fidji le 7 novembre à Lyon, puis l'Afrique du Sud le 13 et l'Argentine le 21 au Stade de France. Face aux Boks, notamment, chaque retard dans les soutiens et chaque ballon mal sécurisé se paient cher. Tester de nouvelles associations à ce niveau peut accélérer une progression. Cela suppose aussi d'accepter les erreurs d'apprentissage, dans des rencontres où le résultat compte immédiatement.

« On ne gagne pas une Coupe du monde avec de la prudence », conclut Mortimer dans sa chronique. Un avis personnel qui trouvera peut-être écho chez certains supporters. Reste qu'entre blessures, nécessité de gagner et préparation de 2027, le sélectionneur doit arbitrer. Et si les jeunes attendent leur chance, le compte à rebours du Mondial tourne déjà pour ceux qui espèrent bousculer la hiérarchie.