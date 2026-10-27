Après 8 victoires de suite, Provence Rugby va-t-il maintenir la cadence sur ce terrain miné de Pro D2 ?

Huit matchs, huit victoires. Provence Rugby réalise un début de saison historique et rêve désormais d'un neuvième succès consécutif. Mais jeudi soir, les hommes de Philippe Saint-André s'attaquent à une forteresse : Maurice-Boyau.

Car Dax est une équipe à deux visages. Catastrophiques à l'extérieur, les Landais ont déjà encaissé 229 points et 33 essais en quatre déplacements, soit une moyenne vertigineuse de 57 points par rencontre !

Des retours importants

À domicile, en revanche, c'est une autre histoire. Avec 19 points pris sur 20 possibles, l'USD est - comme les saisons précédentes - intraitable devant son public. Un contraste saisissant qui interroge sur la profondeur de son effectif et l'état d'esprit affiché loin de ses bases.

Mais, portés par un guerrier comme le capitaine Jean-Baptiste Barrère et d'autres leaders comme Réteau, Séguy ou Gatelier, les Dacquois savent se transcender à la piaule. Ces 4 joueurs seront d'ailleurs de retour en tant que titulaire ce jeudi, après avoir été laissés au frais le week-end précédent.

Dax sans ses Fidjiens préférés

Certes, les absences des puissants Fidjiens Ratu Nacika et Jope Naseara pourraient peser dans ce que Dax aime proposer. Mais les Landais adorent ces rendez-vous devant son public, où personne ne lui promet la victoire.

Provence est prévenu et sait d'ailleurs où il met les pieds. La saison passée, les Aixois avaient déjà mordu la poussière face à Dax, dans une rencontre délocalisée lors de laquelle ils furent rapidement réduits à quatorze.

69 % de victoires : la finale perdue contre Vannes n'a pas changé les plans de Provence Rugby avec Saint-André

Reste à savoir si la confiance des hommes de PSA, seuls invaincus de Pro D2, suffira à faire tomber cette citadelle. Une neuvième victoire de rang les ferait entrer un peu plus dans l'histoire du club. Mais, chez lui, Dax ne donne rien !