Top 14. Un international roumain prêté en Nationale : Castres envoie un jeune talent chez son voisin tarnais

À 22 ans, Lukas Mitu va découvrir un nouveau vestiaire sans quitter le Tarn. Le Castres Olympique a officialisé ce mardi le prêt de son jeune talonneur international roumain au SC Albi, pensionnaire de Nationale. Une opération prévue pour un mois minimum, destinée à lui offrir du temps de jeu tout en répondant aux besoins de son voisin.

Albi avait besoin de renfort devant

Touché par plusieurs blessures au poste de talonneur, le Sporting cherchait une solution pour renforcer sa première ligne. Mitu a rejoint les Albigeois dès lundi. Son arrivée s'inscrit dans le partenariat entre les deux formations tarnaises, qui trouvent chacune leur intérêt dans ce mouvement.

International avant d'avoir découvert le Top 14

Le parcours du jeune joueur présente une particularité. Toujours aucune apparition officielle en Top 14, malgré plusieurs convocations dans le groupe élargi castrais. Il avait néanmoins participé à la préparation estivale, notamment face à Montauban en août dernier.

Mais Mitu connaît déjà les exigences du rugby international. En juillet 2025, il a découvert la sélection roumaine lors d'une tournée sud-américaine, face à l'Uruguay puis à l'Argentine XV. Précision importante : cette deuxième rencontre, disputée contre l'équipe réserve des Pumas, ne délivrait pas de sélection officielle.

Un prêt pour franchir un cap

En Nationale, le talonneur pourrait trouver ce qui lui manque encore au plus haut niveau : des minutes en compétition. Pour un joueur de première ligne, enchaîner les mêlées, les lancers en touche et les séquences de combat représente une étape précieuse dans l'apprentissage du poste.

Reste désormais à transformer cette opportunité en temps de jeu. Albi récupère un renfort immédiat, tandis que Castres espère retrouver un joueur plus aguerri. La durée exacte de son séjour dépendra de la suite donnée à ce prêt initial.