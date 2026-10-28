NATIONALE 2. 110 ans d'histoire, l'US Marmandaise au bord du dépôt de bilan ? Une décision cruciale attendue

Sale période pour le rugby marmandais. Mardi soir, les joueurs de l'US Marmandaise ont été réunis en assemblée extraordinaire pour apprendre que le club traversait de graves difficultés financières. Selon Rugbyrama, un dépôt de bilan serait désormais envisagé. Contacté, le club a confirmé la tenue de cette réunion, sans souhaiter commenter davantage.

Une décision attendue en fin de semaine

Les coprésidents José Longo et Daniel Prevot manqueraient de solutions pour assurer l'avenir de l'USM. Une ultime réunion doit se tenir en fin de semaine pour trancher. Signe d'inquiétude, des CV de joueurs auraient déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

L'enjeu dépasse largement l'équipe première. Avec ses 110 ans d'histoire, Marmande représente un véritable bastion du rugby lot-et-garonnais. En comptant l'Union du Bassin Marmandais, qui regroupe jeunes et féminines, la structure rassemble plus de 270 licenciés répartis dans douze équipes.

Un maintien en Nationale 2 devenu difficile à assumer ?

La situation possède une certaine ironie. Relégués sportivement en Fédérale 1 après six victoires et seize défaites, les Bleu et Blanc avaient finalement été repêchés grâce aux refus d'accession de plusieurs clubs. Mais cet exercice supplémentaire en Nationale 2 serait devenu financièrement trop lourd.

Actuellement dixième de la poule 1 avec deux succès en six rencontres, Marmande pourrait donc quitter prématurément la compétition. Un scénario délicat pour la FFR, qui a indiqué à Rugbyrama ne pas avoir été informée de la situation.

Une semaine particulièrement douloureuse à Marmande

Dimanche, l'USM doit recevoir Nantes, leader invaincu, au stade Georges-Dartiailh. Mais le classement paraît bien secondaire dans ces circonstances.

Car cette inquiétude financière intervient alors que le rugby marmandais pleure Cléa, jeune joueuse de 17 ans décédée après un accident en match. Ses obsèques se tenaient ce mercredi à l'église Notre-Dame. Dans ce contexte douloureux, l'avenir sportif du club attendra bien quelques jours.