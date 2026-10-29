XV DE FRANCE FÉMININ. Huit changements, une jeune Toulousaine lancée au centre : la composition des Bleues face aux Black Ferns

Après le naufrage d'Hamilton (81-12), puis une défaite moins lourde à Whangarei (31-12), le XV de France féminin retrouve les Black Ferns pour un troisième et dernier test en Nouvelle-Zélande. Rendez-vous samedi 31 octobre, à 7h10 (heure française), au One New Zealand Stadium de Christchurch. François Ratier a procédé à huit changements dans son XV de départ pour cette ultime rencontre des WXV Global Series.

Huit changements, une jeune Toulousaine au centre

Le sélectionneur renouvelle notamment sa troisième ligne. Elsa Peyras et Marie Morland débuteront aux côtés de Léa Champon, repositionnée au numéro 7. Devant, Maïlys Mailagi est titularisée au talonnage, entre Ambre Mwayembe et Assia Khalfaoui. Dans la cage, le duo toulousain Lou Roboam-Cloé Correa est reconduit.

Derrière, le changement le plus marquant concerne les centres. Élodie Fernandez et Charlie Gauyat remplacent Teani Feleu et Gabrielle Vernier, toutes deux touchées à l'épaule lors du deuxième test. À seulement 19 ans et deux sélections, Gauyat connaîtra sa première titularisation. Alexandra Chambon conserve le brassard et forme toujours la charnière avec Carla Arbez.

Les 22 mètres néo-zélandais, le chantier des Bleues

Après la correction reçue à Hamilton, les Tricolores ont montré un meilleur visage à Whangarei. Elles n'étaient menées que 14-12 à la pause, avant de finalement s'incliner 31-12. Une résistance encourageante, même si le dernier quart d'heure a rappelé l'écart qui sépare encore les deux formations.

« On était capable de rivaliser pendant 70 minutes », souligne François Ratier. Le technicien insiste sur les occasions gâchées dans les 22 mètres adverses. Les Françaises doivent désormais transformer leurs temps forts en points. Car face à la puissance néo-zélandaise, chaque occasion manquée impose de nouveaux efforts défensifs, particulièrement coûteux physiquement.

La composition du XV de France féminin

Le XV de départ : Mwayembe, Mailagi, Khalfaoui ; Roboam, Correa ; Peyras, Champon, Morland ; Chambon (cap.), Arbez ; Murie, Fernandez, Gauyat, Grando ; Boulard.

Les remplaçantes : Riffonneau, Bazola Allières, Latonnelle, Grosz, Avril, Cissokho, Pédussaud et Bourgeois.

Cette rencontre constitue une dernière occasion de mesurer les progrès d'un groupe encore en construction face à l'une des références mondiales. Le coup d'envoi sera donné samedi à 7h10 et le match sera diffusé sur France 3.