XV DE FRANCE. « Nous ne faisons pas assez » : face aux blessures, la LNR reconnaît un problème et surveille 33 joueurs

À quelques jours du premier match du XV de France face aux Fidji, l'infirmerie tricolore déborde. Une vingtaine de joueurs potentiellement sélectionnables manquent à l'appel, obligeant Fabien Galthié à revoir ses plans. De quoi relancer l'éternel débat sur les cadences infernales imposées aux internationaux. Interrogé par le Midi Olympique mercredi, Yann Roubert, président de la LNR, reconnaît que le rugby français doit faire davantage pour protéger ses joueurs.

33 internationaux placés sous surveillance

Sans vouloir faire du Top 14 le responsable de toutes les blessures, Roubert admet que certains joueurs peuvent être trop sollicités. Il révèle qu'un groupe de 33 internationaux, identifiés par Fabien Galthié, fait l'objet d'un suivi particulier de sa charge de travail. L'objectif est notamment de leur aménager des périodes de repos régulières, en concertation avec les clubs.

Mais comment déterminer qu'un joueur a trop tiré sur la corde ? Le nombre de rencontres ne suffit pas. Les minutes disputées, leur intensité, l'âge ou encore la récupération entrent dans l'équation. Un plafond de 2 000 minutes par saison est notamment évoqué par Roubert comme une piste de réflexion, sans qu'aucune limite de ce type ait été décidée.

Le Top 14 à 29 dates, un calendrier intouchable ?

Le président de la Ligue refuse pour l'heure de toucher au format du championnat, qui s'étend sur 29 dates. Il rappelle que les compétitions européennes sont déjà passées de neuf à huit dates par saison. Une nouvelle réduction pourrait être discutée avec l'EPCR si les blessures continuaient d'augmenter. Mais aucune réforme supplémentaire n'est annoncée.

Autre sujet sensible : le passage de douze à huit changements autorisés par rencontre en Top 14 et Pro D2. Roubert assure que cette évolution sera surveillée et qu'un retour en arrière reste envisageable si son impact sur les blessures était établi. Une précaution nécessaire, tant il serait hasardeux d'attribuer chaque pépin physique au seul calendrier.

Des études, mais quelles mesures concrètes ?

La nouvelle convention FFR-LNR, applicable jusqu'en 2031, prévoit justement un accompagnement individualisé des internationaux et un groupe d'experts chargé d'étudier la charge de travail. Celui-ci doit formuler des recommandations sur le temps de jeu et la prévention des blessures, sans imposer à ce stade de plafond général.

Reste désormais à transformer ces observations en décisions. Car avec un championnat exigeant, des rendez-vous européens et les échéances internationales, les joueurs les plus sollicités doivent jongler entre plusieurs calendriers. « S'il y a autant de blessés, c'est que nous ne faisons pas assez », concède Roubert. Un constat qui pose désormais une question aux dirigeants : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour préserver leurs joueurs ?