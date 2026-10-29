Convoqué par le XV de France, limité à 27 minutes avec Pau : Daniel Bibi Biziwu devrait rebondir au Racing 92 en 2027

Le Racing 92 poursuit son marché en vue de la saison prochaine. Après avoir notamment obtenu les signatures de Thomas Ramos et Arthur Retière, le club francilien aurait bouclé l'arrivée de Daniel Bibi Biziwu, pilier gauche de la Section Paloise. Selon les informations de L'Équipe, le joueur de 25 ans rejoindra les Ciel et Blanc à l'été 2027. Un retour en Île-de-France pour cet ancien pensionnaire du RC Massy, qui peine actuellement à trouver sa place dans la rotation béarnaise.

Un ancien espoir clermontois en quête de temps de jeu

Formé à Viry-Châtillon puis à Massy, Bibi Biziwu avait rejoint Clermont en 2018 avant de découvrir le Top 14 à seulement 19 ans. Son potentiel avait même attiré l'attention de Fabien Galthié. Convoqué avec les Bleus en janvier 2022, il avait finalement dû renoncer en raison du Covid. Quelques mois plus tard, il portait le maillot des Barbarians français contre les Fidji.

Parti à Pau en 2024 pour franchir un cap, le pilier avait progressivement gagné sa place dans la rotation de Sébastien Piqueronies. Mais la situation a changé. Il n'a disputé que 27 minutes en Top 14 cette saison, contre 597 minutes en quinze apparitions lors de l'exercice précédent. Une baisse de temps de jeu qui donne tout son sens à ce nouveau départ.

Le Racing veut densifier sa première ligne

Le club des Hauts-de-Seine suivait déjà son profil depuis plusieurs semaines. Midi Olympique révélait dimanche que les Racingmen avaient même envisagé de le recruter immédiatement, après la mise au repos d'Hassane Kolingar. L'opération avait finalement été reportée à l'été prochain.

Avec Guram Gogichashvili et Kolingar, la concurrence s'annonce déjà relevée à gauche de la mêlée francilienne. Mais Bibi Biziwu présente plusieurs arguments : sa mobilité, son activité dans le jeu courant et son statut JIFF. À 25 ans, il possède également plusieurs saisons de Top 14 derrière lui. Reste à retrouver suffisamment de temps de jeu pour poursuivre sa progression, notamment en mêlée fermée.

Pau prépare aussi la suite

Pour la Section Paloise, ce départ annoncé intervient alors que le club prépare déjà son recrutement. Selon L'Équipe, le 1er septembre, l'international anglais Beno Obano doit rejoindre le Béarn en 2027, avec un contrat de deux saisons. Une arrivée qui pourrait compenser celle de Bibi Biziwu au Racing. Quant au pilier français, il retrouverait une région qu'il connaît bien, avec l'occasion de relancer une carrière dont les premières promesses l'avaient conduit jusqu'aux portes du XV de France.