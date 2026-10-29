Avant la Coupe du monde 2027, le XV de France peut disputer une finale mondiale dès novembre : ce qui attend les Bleus pour y parvenir

Et si le XV de France disputait une finale mondiale avant même la Coupe du monde 2027 ? À l'approche de la tournée de novembre, les hommes de Fabien Galthié occupent la première place de leur poule dans le nouveau Championnat des Nations. Une position encourageante après les trois rencontres disputées cet été. Mais attention, le classement reste particulièrement serré et les Bleus ont encore du pain sur la planche avant d'espérer rejoindre Twickenham le 29 novembre.

La France devant l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande

Avec 12 points en trois rencontres, la France devance l'Écosse (11), l'Angleterre (10) et l'Irlande (10). Pour rappel, seules les équipes terminant premières de leur groupe accéderont à la grande finale. Les autres disputeront des matchs de classement lors du dernier week-end de novembre.

Trois rendez-vous attendent désormais les Tricolores : les Fidji le 7 novembre à Lyon, l'Afrique du Sud le 13 novembre et l'Argentine le 21 novembre au Stade de France. Un calendrier relevé, notamment avec la réception des doubles champions du monde en titre. Pendant ce temps, l'Écosse affrontera la Nouvelle-Zélande, l'Australie puis le Japon.

Pourquoi trois victoires pourraient ne pas suffire

La particularité de cette compétition tient aussi à son système de points. Une victoire rapporte quatre unités, auxquelles peut s'ajouter un bonus offensif pour quatre essais inscrits. Une défaite de sept points ou moins permet également d'empocher un point.

Et dans une poule aussi serrée, les bonus pourraient peser lourd. Même avec trois victoires sans bonus, les Français termineraient à 24 points. L'Écosse pourrait théoriquement atteindre 26 points en remportant ses trois rencontres avec le bonus offensif. Gagner ne garantit donc pas mathématiquement une place en finale.

En cas d'égalité au classement, le nombre de victoires primera, suivi de la différence de points puis de la différence d'essais. Un détail qui mérite attention : l'Angleterre affiche actuellement un différentiel de +48, contre +41 pour les Bleus, selon le classement officiel de World Rugby.

Une finale contre les Springboks ou les All Blacks ?

Dans l'autre poule, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande dominent avec 15 points chacune. Les Springboks occupent la première place grâce à une meilleure différence de points (+81 contre +51). Le duel du 13 novembre aura donc une importance particulière pour les deux sélections.

La finale est programmée le dimanche 29 novembre à Twickenham. Les Bleus ont leur destin à défendre, mais aucune marge pour se reposer sur leurs acquis. De quoi donner une autre dimension à cette tournée automnale, où chaque essai pourrait compter dans la course au titre.