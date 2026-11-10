PRO D2. TRANSFERT. Colomiers prépare l'après-Larrieu avec le talonneur titulaire de Dax

Colomiers prépare déjà la saison prochaine. Selon les informations de Midi Olympique, le club haut-garonnais a obtenu l'accord de Louis Barrère, talonneur de l'US Dax, pour les trois prochaines saisons. Un renfort qui s'inscrit dans le renouvellement de son effectif.

À 25 ans, le Landais arrive en fin de contrat. Après cinq saisons dans la rotation dacquoise, il a pris une nouvelle dimension cette année, avec six titularisations en huit rencontres disputées.

Un titulaire en puissance à Dax

Formé dans les Landes à Soustons, passé par Dax puis Pau avant de retrouver l'USD, Barrère possède déjà une solide expérience de la Pro D2. Un joueur dynamique et fiable sur ses lancers en touche cette saison.

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Avec 90 matchs sous les couleurs dacquoises, le talonneur pourrait même franchir la barre symbolique des 100 apparitions avant son départ des Landes.

Colomiers prépare la succession de Larrieu

Cette arrivée peu clinquante mais judicieuse doit permettre de compenser numériquement le départ probable de Thomas Larrieu, figure historique du club, à l'issue de la saison.

Barrère viendrait ainsi compléter une rotation très explosive comprenant Pablo Dimcheff et Théo Lachaud, tous deux encore sous contrat. Une concurrence prometteuse au poste de talonneur pour une formation désormais habituée à jouer les premiers rôles de ProD2.

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Pour Dax, ce départ représente la perte annoncée d'un titulaire qui s'est progressivement imposé. Avec son tout petit budget, le club landais devra lui trouver un remplaçant du même acabit...